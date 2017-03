L'ex-tinent d'alcalde Antoni Vives, en una imatge d'arxiu. Foto: ACN

El projecte de la plaça de les Glòries de Barcelona està en el punt de mira pel sobrecost, el retard en la seva execució i perquè l'adjudicació s'ha inclòs en la investigació del cas del 3% . Segons el regidor d'Arquitectura, el socialista Daniel Mòdol, la cúpula d'Urbanisme de l'anterior govern de CiU, encapçalada per l'ex-tinent d'alcalde Antoni Vives, va fer cas omís dels diversos informes tècnics que qüestionaven l'opció escollida per fer els túnels viaris."Hi ha múltiples informes tècnics que deien que això ens passaria, que estàvem fent una ruïna d'obra", ha assegurat Mòdol, el qual va ser el redactor de l'anterior projecte de les Glòries. Segons ell, els informes eren de l'empresa municipal Barcelona d'Infraestructures Municipals (Bimsa), encarregada de gestionar els treballs, i alguns els va redactar ell.Mòdol ho ha dit durant el debat d'una proposició de Ciutadans que s'ha aprovat per unanimitat, i amb la qual l'Ajuntament es compromet a finalitzar les obres de Glòries segons el projecte aprovat establint un calendari d'execució i un termini de finalització, i a fer una investigació interna sobre el procés d'adjudicació, tot i que el govern ja la té en marxa.Des de C's, Carina Mejías ha demanat al govern no rendir-se davant xantatges de les empreses, i ha advertit que es va fer una baixada de preu "temerària" entre el preu de licitació i l'adjudicat. "Vives ha deixat una herència enverinada que pagarem entre tots", ha advertit. Jordi Martí (grup Demòcrata) li ha replicat que encara hi havia tres ofertes més d'un total de sis que encara van fer una oferta més barata.La diferència entre el primer projecte i l'escollit finalment per Vives és que en l'inicial els túnels passen per sobre del túnel ferroviari, i en el que s'està executant passen per sota. En el primer projecte es preveia reforçar la volta del ferroviari, que només té un gruix de cinc centímetres. L'any passat les obres van causar afectar aquest túnel.Segons Mòdol, en el projecte escollit per Vives era "imprevisible" el cost i el calendari de l'obra, ja que les Glòries són com un cementiri de restes d'infraestructures que s'hi han anat acumulant en el temps i ja se sabia que s'executarien uns treballs on es podrien trobar imprevistos.Mòdol ha assegurat que va reunir-se en diverses ocasions amb Vives i qui era el seu "brillant" arquitecte en cap, Vicente Guallart, per fer-los desistir del projecte escollit, però van tirar endavant el més complex. "Era una obra que sabíem que seria un fracàs", ha insistit."Sabem que ve d'una decisió mal presa que costarà exactament 10 vegades més del que estava previst", ha afegit: el projecte inicial que dissenyava els túnels per sobre del ferroviari costava 10 milions d'euros, el que s'està executant es va adjudicar per 60 milions, i Mòdol estima que pot arribar a costar-ne uns 100.La incògnita és saber què farà ara el govern d'Ada Colau, després de l'auditoria que ja adverteix d'un sobrecost del 20% en relació als 60 milions d'adjudicació. Segons ha publicat La Vanguardia , l'Ajuntament ja negocia amb les constructores la rescissió del contracte i licitar un nou concurs, però el consistori insisteix en el fet que està a l'espera de tenir el resultat de l'informe jurídic que ha encarregat per determinar quina és la millor opció.Abans del debat sobre les Glòries al ple, la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, ha reiterat que el govern municipal no acceptarà "ni un sobrecost més ni un endarreriment més de forma injustificada", i espera que no passi com a les obres de l'estació de la Sagrera, que estan paralitzades per presumptes irregularitats: el Tribunal de Comptes ja eleva el frau fins a 133 milions d'euros . "No volem que Glòries es converteixi en Sagrera dos", ha remarcat.

