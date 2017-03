La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, ha presidit el primer ple del Consell de Relacions Laborals (CRL) d’aquest any, que ha aprovat el calendari de festes laborals per a l’any 2018.

En aquest calendari, es contemplen com a festes laborals a tot el país: 1 de gener, dilluns (Cap d’Any); 6 de gener, dissabte (Reis); 30 de març (Divendres Sant); 2 d’abril (dilluns de Pasqua Florida); 1 de maig, dimarts (Festa del Treball); 15 d’agost, dimecres (l’Assumpció); 11 de setembre, dimarts (Diada Nacional de Catalunya); 12 d’octubre, divendres (Festa Nacional d’Espanya); 1 de novembre, dijous (Tots Sants); 6 de desembre, dijous (Dia de la Constitució); 8 de desembre, dissabte (la Immaculada); 25 de desembre, dimarts (Nadal) i 26 de desembre, dimecres (Sant Esteve). A les dates indicades en aquest calendari, els ajuntaments podran proposar afegir-hi dues festes locals, retribuïdes i no recuperables.En el decurs del ple, s’ha fet evident la impossibilitat d’avançar en la proposta de les organitzacions empresarials de traslladar els festius intersetmanals a divendres o dilluns per la falta d’acord amb les organitzacions sindicals i l’escàs marge competencial de la Generalitat sobre la matèria.Integrat pel Govern de la Generalitat i les organitzacions sindicals (CCOO i UGT) i empresarials (Foment del Treball, Pimec i Fepime) més representatives de Catalunya, el Consell de Relacions Laborals és un òrgan tripartit i paritari adscrit al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies constituït com a fòrum estable de diàleg social i de participació institucional en matèria de relacions laborals del país.

