La Guàrdia Civil, en el marc de l'operació Pilumnus, ha detingut a tot l'Estat 102 persones per tinença i distribució de material explícit d'abusos sexuals a menors en Internet. Entre aquestes, n'hi ha 20 a la demarcació de Barcelona i un a Tarragona.L'operació ha estat desenvolupada, a més de Catalunya, a les províncies d'Alacant, Almeria, Bilbao, Burgos, la Corunya, Algesires, Cadis, Ceuta, Còrdova, Castelló, Canàries, Granada, Huelva, Osca, Balears, Jaén, Lleó, Logronyo, Madrid, Màlaga, Múrcia, Navarra, Oviedo, Pontevedra, Santander, Salamanca, Sevilla, Sant Sebastià, Tenerife, Toledo, València i Valladolid.En total, han estat intervinguts més de 450.000 arxius explícits d'abusos sexuals a menors (vídeos i fotogrames en els quals es reprodueixen abusos sexuals a menors des de nadons fins a nens i nenes de 14 anys), a més d'alguns arxius on s'aprecien escenes d'un elevat contingut de violència sexual exercida sobre les víctimes menors d'edat.La policia ha realitzat 92 entrades i escorcolls domiciliaris a les diferents províncies espanyoles on es va aconseguir intervenir un total de 408 discs durs, 67 dispositius USB, 40 ordinadors portàtils, 9 CPU, sis targetes de memòria SD, 1 Router, 1700 DVD's, una càmera de fotos, dues càmeres de vídeo, dos ordinadors MAC, sis tauletes tàctils i un servidor d'emmagatzematge (NAS).La investigació es va iniciar després del rastreig diari que realitza la Guàrdia Civil a Internet on es van descobrir xarxes d'usuaris d'intercanvi d'arxius, que van ser detectats descarregant arxius explícits d'abusos sexuals a menors, localitzats a les províncies on s'han dut a terme les detencions dels implicats.Per aconseguir la identificació dels detinguts es van haver d'analitzar més de 6.000 arxius explícits d'abusos sexuals a menors amb la confecció de 120 informes tècnic-pericials. També es van haver de coordinar més de 100 jutjats d'instrucció.Després de realitzar l'anàlisi forense del material intervingut es van poder localitzar milers d'arxius de contingut explícit en el qual es mostraven els abusos sexuals a menors i que acreditaven la participació dels detinguts en els delictes de la tinença i distribució dels mateixos a través d'Internet.Fins al moment s'ha aconseguit identificar deu menors víctimes d'abusos sexuals, continuant-se amb les tasques d'identificació amb la finalitat d'esclarir el major nombre dels delictes contra menors que s'estan investigant.En l'operació han participat un total de 36 unitats de la prefectura de policia judicial de la Guàrdia Civil, 136 agents especialitzats en delictes tecnològics i en protecció de menors i 200 agents en tasques de suport de diverses unitats de la Guàrdia Civil.

