L'expresidenta sud-coreana Park Guen Hye, destituïda el passat 10 de març per la seva presumpta implicació en un escàndol de corrupció , ha sigut detinguda sota els càrrecs de suborn, abús de l'autoritat, coaccions i filtració de secrets. Park pot estar retinguda 20 dies fins que la fiscalia l'acusi formalment.La fiscalia del país va sol·licitar a principis de setmana la detenció de la presidenta citant com arguments la gravetat dels delictes i la possibilitat que destruïes proves. Després de nou hores declarant davant el tribunal, Park ha sigut reclosa en un centre de detenció on també hi ha la seva amiga i confident Choi Soon Sil, la persona que ha fet saltar l'escàndol.El cas ha despertat tanta expectativa al país que uns 2.000 policies van custodiar la zona del tribunal per la quantitat de gent que s'havia mobilitzat a favor i en contra de la presidenta. L'exmandatària ha refusat fer declaracions a l'entrada i sortida del jutjat.Park és la tercera cap d'Estat en ser detinguda i la primera presidenta escollida democràticament en ser destituïda. L'escàndol en el qual està implicada gira entorn el pagament de 77.400 milions de won (més de 60 milions d'euros) a dues fundacions controlades per la seva amiga Choi per part de grans empreses del país a canvi de favors polítics. Uns 35 milions d'euros rebuts per Choi haurien sigut enviats per Lee Jae Yong, l'hereu de Samsung i president de facto de l'empresa, que també està detingut.

