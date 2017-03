El líder de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, ha vist com el seu cercle de confiança es reduïa en les últimes setmanes pel trencament amb els "comuns" i la gestió interna del partit en tot el procés de confluència. Pablo Iglesias ha intentat redreçar la situació. Primer, intercedint perquè fa deu dies Fachin signés l'acord per confluir amb el nou partit d'Ada Colau i Xavier Domènech i, en les últimes hores, demanant als seus socis catalans que tornin a seure a la taula de negociació . Però Fachin ha obviat les seves consignes i, a hores d'ara, està fora de control de la direcció estatal. És per això que Iglesias i veus de Podem Catalunya demanen que sigui rellevat com a interlocutor amb els "comuns" en la nova etapa que haurà d'encarar el partit. Ja hi ha un nom alternatiu sobre la taula per exercir aquest paper: el diputat Joan Giner."Fer el relleu seria el més raonable per seguir negociant la confluència. Fachin ha dinamitat ponts amb tothom", assegura un dels dirigents que van donar suport a Fachin perquè fos secretari general. No és l'únic. Més enllà dels crítics capitanejats per la diputada Jéssica Albiach, que s'han desmarcat de la direcció i sí que participaran en la confluència, també des de Revolta Global, l'organització anticapitalista amb presència a la direcció i que va donar suport a Fachin perquè guanyés la secretaria general, han lamentat el trencament i han anunciat que participaran en l'assemblea fundacional del nou partit el 8 d'abril.L'aïllament cada vegada més evident de la direcció de Podem Catalunya pot ser clau perquè s'acabi produint aquest relleu en la interlocució. Des de la direcció estatal es confia que siguin els mateixos membres de la cúpula de Fachin els que demanin que se l'aparti de la negociació. De fet, Iglesias ha fet gestos discrets en aquest sentit tot procurant que, de portes enfora, es mantingui intacta la imatge de neutralitat de la direcció estatal.Si Iglesias i altres dirigents de Podem volen que Joan Giner sigui a partir d'ara l'interlocutor és perquè és una figura ben valorada per les bases de Podem i que, a la vegada, no genera anticossos entre els crítics. També ha mantingut sempre una bona relació amb els "comuns". De fet, fonts coneixedores de la situació expliquen que aquesta mateixa setmana, abans que Fachin anunciés el trencament definitiu amb els "comuns", Iglesias es va posar en contacte amb Giner per conèixer l'estat de la situació. "Ell, potser ingènuament o perquè així ho creia, va assegurar que estava convençut que finalment hi hauria acord i que la direcció de Podem Catalunya acabaria beneint la confluència", asseguren.Amb tot, Giner, que va ser la mà dreta de Fachin a l'hora de recollir suports arreu dels cercles durant la campanya de les primàries l'estiu passat, no s'ha desmarcat públicament en cap moment del posicionament oficial de la direcció. Preguntat persobre si estaria disposat a assumir el pes de la interlocució amb els actors de la confluència ha assegurat que aquesta és una decisió que haurà de prendre la direcció de Podem Catalunya. Giner assegura que no anirà a l'assemblea fundacional del dia 8 a no ser que sigui convidada la direcció de Podem Catalunya. En tot cas, admet que Podem s'ha de ressituar estratègicament un cop el nou partit comenci a caminar.I és que dirigents de Podem Catalunya consideren que la situació és ja insostenible, sobretot tenint en compte que Iglesias ha deixat clar des del primer moment que el nou partit dels "comuns" serà el seu interlocutor a partir de l'assemblea fundacional. Aquestes mateixes veus entenen, per tant, que la direcció de Fachin no pot bunqueritzar-se i haurà de ressituar-se si no vol tenir un paper testimonial en la política catalana.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)