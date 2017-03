L'associació sense finalitats de lucre Tribuna Catalana s'ha replantejat la tasca de servei al país que ha desenvolupat en els últims quinze anys, a través de la seva web tribuna.cat, i ha decidit no continuar publicant continguts.Tot i així, ha pres la decisió de passar el testimoni ai cedeix el seu fons històric, per tal que aquest pugui ser consultat pels lectors des d'Internet. Aquesta decisió se suma a l'acord que ja s'havia establert entre les dues capçaleres, des de feia uns anys, d'intercanvi de continguts."Desitgem quees converteixi en l'eina informativa de tots els col·laboradors i seguidors de Tribuna.cat per continuar accedint als materials publicats en els anys anteriors", han explicat des de tribuna.cat L'Associació Tribuna Catalana no plega i continuarà treballant en projectes com el de Debat Nacional i col·laborant amb el Centre d'Estudis Estratègics de Catalunya en la seva tasca de sensibilització en el camp de la seguretat nacional.

