Rodolfo Martín Villa Foto: Europa Press

L'Ajuntament de Barcelona ha revocat aquest divendres a l'ex-governador civil de la província Rodolfo Martín Villa la Medalla d'Or de la Ciutat que el ple municipal li va atorgar el 1976, quatre mesos després de la mort de Franco. Martín Villa ha intentat aferrar-se a la medalla franquista , però el govern de Colau ha tirat endavant amb la decisió que ja havia anunciat el maig de l'any passat i la retirada ha rebut en el ple el suport del govern municipal, que formen BComú i el PSC, i el grup Demòcrata, ERC, la CUP i el regidor no adscrit de Demòcrates, Gerard Ardanuy.Ciutadans s'ha abstingut i el PP ha votat en contra. La líder de Cs, Carina Mejías, ha defensat el seu vot perquè rebutja participar en "polítiques revengistes", i el seu homòleg del PP, Alberto Fernández Díaz, ha criticat que, amb la decisió de la retirada de la distinció, "no volen revocar la medalla sinó rebutjar transició espanyola".El primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello (BComú), ha defensat que Martín Villa "simbolitza com ningú els tèrbols lligams polítics i econòmics entre l'actual monarquia parlamentària i el franquisme". Pisarello ha explicat que, amb la retirada, pretenen "reparar totes les víctimes", a les quals "Martín Villa encara no ha demanat perdó".

