Xavier Eritja, en una sessió al Congrés. Foto: Cedida

La comissió d’Agricultura del Congrés de Diputats ha aprovat una proposició no de llei d’Esquerra Republicana per instar el govern espanyol a permetre que la flota pesquera artesanal pugui incrementar la quota de captura de tonyina vermella dins del fons de maniobra fixat del pla de pesca de l’Estat per al 2017. Seria a través "de la simple voluntat política d’habilitar el canvi de pràctica des de la pesca incidental a la dirigida", ha explicat el diputat republicà Xavier Eritja, que ha estat l’encarregat de defensar la proposta.La proposició, amb 18 a favor, 17 en contra i 1 abstenció, ha anat endavant amb els vots de tots els grups excepte el PP i Cs, que hi ha votat en contra, i el PNB, que s’ha abstingut.La iniciativa d’Esquerra, amb una esmena transaccional pactada amb el PSOE i el Grup Mixt, demana que el pla de pesca de l’Estat de 2017 inclogui la llista de bucs de la flota artesanal del Mediterrani "perquè puguin fer ús de les possibilitats de pesca per a captures dirigides en el marc de la quota del fons de maniobra", ha dit Eritja. Respectant sempre, ha afegit, la quota assignada de què ja disposen els actuals operadors de la flota mediterrània i canària, a la que també es vincula la proposta finalment aprovada.La proposició no de llei arribava en un moment que la Comissió Internacional per a la Conservació de la Tonyina de l’Atlàntic (ICCAT) ha revisat a l’alça la congelació de capacitat pesquera que va fixar el 2006, per fomentar la seva recuperació. 10 anys més tard, i a la vista dels bons resultats obtinguts, l’ICCAT ha fixat un increment de la captura total admissible (TAC), que ha passat de les 16.142 tones de 2015 a les 23.155 de 2017.La flota pesquera d’encerclament i palangre amb port base a Catalunya representa el 34,2% del total de la quota estatal. "És necessari garantir els drets de pesca de la flota tonyinaire catalana", ha dit Eritja, "així com establir una quota suplementària de captures de tonyina per a la flota costera artesanal". A Catalunya en formen part una cinquantena d’embarcacions.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)