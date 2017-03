Mina, Aigües de Terrassa ha paralitzat el procés de municipalització de l'aigua Foto: J. A.

L'Ajuntament de Terrassa ha aprovat aquest dijous, al ple municipal de març, una nova pròrroga forçosa perquè Mina Pública d'Aigües de Terrassa gestioni l'aigua, com a mínim, fins al 9 de desembre del 2017, quan es complirà justament un any de la fi de la concessió de 75 anys. Actualment, el servei estava prorrogat fins al 9 de juny a l'espera que es decidís la nova forma de gestió i que l'Ajuntament recuperés la titularitat, dos fets que van amb retard.La nova pròrroga forçosa de sis mesos obliga a Mina a continuar amb el servei -pel fet de ser un dret bàsic- un cop s'acabi l'actual pròrroga. Aquest temps addicional haurà de servir per acabar els estudis que han de servir per desencallar el procés de municipalització de l'aigua: d'una banda, el ple haurà de decidir el futur model de gestió, un fet previst pel mes de juny; i, d'altra banda, s'haurà d'accelerar el procés per recuperar la titularitat del servei per l'Ajuntament, que "ja hi és sobre el paper però no s'ha fet efectiva", com ha explicat el regidor de l'Aigua, Alfredo Vega.L'edil ha insistit en què el retard es deu a la manca de col·laboració de Mina i a tots els obstacles que ha posat la companyia, com ara els contenciosos administratius. Vega també ha explicat que Mina no ha volgut proporcionar informació necessària per fer els informes, com la relativa al consum, als clients i a la plantilla. Així, el regidor socialista espera que, a partir de la segona pròrroga, s'agilitzin els tràmits necessaris per fer totalment efectiva la liquidació de la concessió.Tot i que la oposició ha aprovat -amb més o menys convenciment- la nova pròrroga i que ha admès part de la culpa de la companyia, els partits tant a la dreta com a l'esquerra del PSC han retret el retard en el procés de municipalització del servei.El PP ha acusat el govern socialista de treure's la responsabilitat del damunt, quan la culpa és del PSC, que, havent governat la ciutat durant 38 anys, ja hauria d'haver previst la fi de la concessió. A aquestes crítiques s'hi ha sumat Ciutadans, que ha dit que "hi ha hagut temps de sobres", en paraules de Javi González.Des de l'esquerra, el missatge ha estat similar. Xavi Matilla, de Terrassa en Comú, ha lamentat que "la feina no s'ha organitzat de la manera més adequada" i ha reclamat que es defineixi el futur model abans del juny, mentre que des d'ERC-MES Carles Caballero ha afirmat que el problema rau en què "l'empresa es creu per sobre de l'autoritat dels terrassencs representats pel ple", sobretot arran del "respecte" pel contracte del 1941 que ha expressat Vega.Per últim, Maria Sirvent, de la CUP, ha demanat un "compromís temporal concret" per tenir un calendari definit, i ha reclamat més mà dura "activant tots els instruments legals per fer valer la sobirania popular".L'aprovació de la nova pròrroga arriba al final d'un mes que ha estat clau en la batalla de l'aigua, en què les dues parts, l'empresa i els partidaris de la municipalització, han mesurat les forces en diferents actes , com un sopar de celebració de l'aniversari de Mina o una manifestació pels carrers de Terrassa.

