Blaumut tocarà en directe, per primera vegada, el seu darrer treball «Equilibri» Foto: Festival Strenes



Després del concert inaugural més multitudinari , el festival Strenes comença a omplir la ciutat de Girona amb música per tots els racons. I ha preparat un cap de setmana per viatjar per instruments de joguina, guitarres clàssiques amb nom propi o noves descobertes que no deixaran indiferent a ningú.

Aquesta nit l’Orquestra Fireluche presenta el seu nou disc Colibrí en flames al Teatre Municipal. I l’artista revelació dels premis Enderrock 2016, Joan Rovira estrena la secció El que vindrà amb un concert al Nou Platea on aprofitarà per mostrar el seu darrer treball Encara tenim temps. Ho farà emboltat de la seva banda i disposat a fer ballar el públic amb el seu rock-mediterrani.

L’última proposta del divendres són els lleidetans Renaldo&Clara que arriben amb un nou disc sota el braç, Els Afores. El YEAH Indie Club és l’escenari que podrà comprovar el gir que han donat, deixant enrera la melanconia per regalar unes cançons plenes de colors.

Dissabte serà el torn d’un dels plats forts del festival: Blaumut que ompliran l’Auditori de Girona amb les seves lletres emotives i la seva música elegant. Els barcelonins aterren a l’Strenes amb ganes de mostrar com sonen en directe les cançons del seu últim treball, Equilibri , però també amb ganes de recuperar alguns dels seus èxits com Pa amb oli i sal o Bicicletes.

L'Ismael i en Xevi, les ànimes de Véase Pag. 57 Foto: Gemma Martz / Festival Strenes

Uns metres més enllà, al Teatre Municipal, una de les llegendes vives de la cançó d’autor protesta: Paco Ibañez. Amb 83 anys, el cantant comença la gira A galopar en tiempos de ignominia a escala planetaria i oferirà un recital ple de lluites i reivindicacions, però sobretot amb grans dosis d’amor, llibertat i dignitat.

I en un escenari gens habitual, Pavvla, el projecte musical de Paula Jornet, omplirà la sala Tro del Museu d’Art amb les notes folks i pop de la seva música. Amb un sol disc publicat, Creatures, l’actriu i compositora aterra a la ciutat amb ganes de mostrar com connecta la balada folk amb el vellut electrònic.

El cap de setmana s’acomiada amb dues descobertes. Per una banda, Fito Luri que oferirà un concert gratuït als Jardins de la Mercè, on presentarà el seu cinquè àlbum Planetes Càlids. I per altra banda, els indescriptibles Véase Pág.57 que tocaran just després del reusenc. L’Ismael i en Xevi, creadors de la banda, presentaran el seu disc de debut després de l’èxit del seu primer EP Robot.

