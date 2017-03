El trencament de Demòcrates amb el PDECat a l'Ajuntament de Barcelona no ha tardat gaire a fer-se efectiu i ja s'ha visualitzat aquest divendres, just una setmana després d'anunciar-se . El regidor de Demòcrates Gerard Ardanuy s'ha convertit en regidor no adscrit i s'ha assegut en el ple separat del grup Demòcrata, que aplegava els representants de l'antiga Ci U. L'alcaldessa, Ada Colau, ha comunicat a l'inici del ple que Ardanuy ha decidit "abandonar" el grup Demòcrata i que passa a ser edil no adscrit.En la tribuna del ple, Ardanuy s'asseu a la mateixa àrea que el grup Demòcrata, però ha ascendit un lloc, és a dir, que d'estar a la tercera fila ha passat a la quarta, i separat dels regidors del PDECat i la regidora d'Unió. La visualització del trencament s'ha produït en un ple en el qual no es preveu l'assistència de l'exalcalde Xavier Trias, que és el líder del grup Demòcrata.Trias va demanar el passat divendres l'acta d'Ardanuy, en considerar que es va presentar per CiU, i va criticar que vulgui construir el partit des de dins del grup Demòcrata. Malgrat l'exigència de Trias, que va fer després que Ardanuy anunciés el trencament, l'edil de Demòcrates va decidir mantenir els seus plans de ser regidor no adscrit.

