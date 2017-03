Cop de porta al pressupost de l’alcalde de Cerdanyola del Vallès, Carles Escolà (Compromís per Cerdanyola), que només ha aconseguit els vots favorables de la regidora d’ICV-EUiA i del regidor no adscrit. La majoria dels grups municipals han reconegut el caràcter social dels comptes però han considerat que són “continuistes”, amb una partida per inversions que consideren "insuficient" i poc concrets en alguns aspectes. Després que el pressupost no hagi prosperat l’alcalde ha anunciat que en els propers dies iniciarà el procediment per sotmetre’s a una qüestió de confiança Tot i que l’alcalde de Cerdanyola del Vallès, Carles Escolà, ha explicat que el pressupost que ha presentat el govern local recull una gran quantitat de propostes plantejades per grups de l’oposició – 97 de 133- i és un pressupost “que ha buscat el punt d’equilibri per poder ser aprovat”, finalment els comptes no han convençut la resta de grups municipals.Després d'un debat molt tens i ple de retrets, el punt no ha estat aprovat perquè només ha aconseguit els vots favorables dels cinc regidors de Compromís per Cerdanyola, el regidor no adscrit i la regidora d’ICV-EUiA. Els tres representants del grup municipal de CiU i els quatre d'ERC s’han abstingut i la resta de forces han votat en contra (PP, C's i PSC).“No marxaré, hem fet un esforç enorme, fa dos mesos ja vam dir que el principal repte era fer un pressupost com també vaig anunciar que hi havia temptació de bloquejar el govern i finalment això és el que ha passat", ha assegurat Escolà,L'alcalde ha dit que no té por i que per això en les propers dies posarà en marxa el procediment de la qüestió de confiança vinculada al pressupost que ja va anunciar: "Volem la legitimació com a govern", ha assegurat Escolà just abans de llançar un missatge contundent a l'oposició: "Ara la pilota se la deixo a vostès a veure si son capaços de sumar una majoria, cosa que no han fet fins ara", ha sentenciat.

