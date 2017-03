Carme Balcells va convertir Barcelona en la capital dels escriptors llatinoamericans. Avui, 23h, "La clàusula Balcells" a @tv3cat pic.twitter.com/fsq3Tf9J1u — Sense ficció (@senseficcio) 28 de març de 2017

El «Sense ficció» sobre Carme Balcells. Foto: TV3

Doble sessió de Sense ficció , primer La Víctor, sobre la figura i el llegat de Víctor Català i després La clàusula Balcells, capbussada en l’empremta cabdal de la mítica agent literària Carme Balcells en la literatura espanyola de l’últim mig segle. Dues dones fascinants, poc explicades, poc reivindicades, sempre reivindicables. Un luxe poder-les conèixer millor gràcies al documentalisme de la televisió pública., per la visibilització de la dona com a creadora, com a artista rellevant en un món de l’art en què els homes copaven sempre les primeres pàgines de tot i a tot arreu. El documental és decididament atrevit i enginyós, planteja un doble relat per a donar forma a les capes i cavitats de la personalitat íntima i creativa de l’escriptora., parlant a càmera i confessant a l’espectador les seves inquietuds, pors, certeses i incerteses sobre els seus universos, la seva manera d’entendre l’art i la vida. I en l’altre, veiem Iscla, sense caracteritzar, parlant amb experts i especialistes en l’obra d’Albert. La cosa especial és que li parlen a l’actriu, que se suposa que s’està preparant per interpretar l’escriptora, com si ja fos Víctor Català. És un recurs expressiu potent, molt agosarat, que genera una estranyesa no del tot reeixida, que no acaba de funcionar., suggeridor sens dubte però també fred i decididament artificial. Amb tot, La Víctor és un treball valuós perquè dóna a conèixer la profunditat d’una personalitat única, molt especial, molt influent i que ha quedat per a la posteritat de les lletres catalanes.. La narrativa és clàssica i el contingut canònic. A través d’una estructura molt simple i efectiva ens parla de les diferents facetes essencials de la carrera i la personalitat de l’agent. Coneixem el seu arrelament a Barcelona, el tracte amb els autors, la importància amb el fonamental boom llatinoamericà, el sorgiment de la vocació, el context històric i, sobretot, la revolució que va suposar en el món editorial perquè va canviar radicalment la relació econòmica entre els autors i les editorials.. Els testimonis són de pes, expliquen el calat i categoria del personatge, però en general és un pèl estàtic tan en el desenvolupament com en el desfilar del contingut. Juga al seu favor que la història de Balcells –com abans en la d’Albert- és tan bona, tan intensa, original i irrepetible, que si oficies bé tots els elements, amb un mínim d’ofici i sensibilitat, l’efecte resultant és satisfactori.provinents del seu ingent llegat documental podrien haver donat una mica més de si. Se’ns expliquen també elements sorprenents, com la seva passió per l’astrologia, i la discreció i certa aura de misteri que l’envoltava, el seu caràcter volcànic i afectuós alhora, com cuidava els seus autors i com ells l’estimaven.Era l’agent de Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Manuel Vázquez Montalbán, Eduardo Mendoza, José Donoso, Isabel Allende, Terenci Moix, José Luis Sampedro, Jaime Gil de Biedma, Carlos Barral... També de Javier Cercas que, entrevistat al documental, pronuncia la paraula clau per a entendre Balcells: “poder”.que ha sigut un immens plaer conèixer una mica millor durant una vetllada televisiva a la graella de TV3. Està bé, molt bé, que es proposin aquesta mena de precedents, per cert, gens marcians en la història de l’emissora. No tinc ni idea de quina va ser la seva audiència i m’importa un autèntic rave. El valor d’experiències d’aquest tipus no es mesura amb l’audímetre, seria un error monumental fer-ho. Suposo que tothom ho té clar, oi?

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)