El candidat a les primàries del PSOE Patxi López s'ha compromès a integrar Pedro Sánchez si surt escollit secretari general del partit per evitar que es mantingui la divisió de la formació. "He sentit tots els candidats dir lleialtat amb el que guanyi, i jo dic: integrem el que perdi", ha defensat López aquest divendres en una entrevista a Els Matins de TV3 Segons el socialista, "el PSOE està dividit", i té "un problema de divisió i de definició de polítiques", de manera que "la unitat del partit ja no és una opció; és una obligació". Opina que cal pensar en les primàries, però també en l'endemà, i ha advertit del fet que perseveri la divisió. Preguntat per si fins i tot hi ha risc d'escissió de la formació, ha assegurat: "D'escissió no diria, però sí de mantenir la divisió".López considera que "no és possible" que la Generalitat faci el referèndum sobre la independència, ja que "no hi ha res legítim per sobre de la legalitat". En la seva opinió, primer cal buscar "un acord previ", ja que "un referèndum refrenda un acord", i hauria de focalitzar-se en com es reformula el model de país, amb aspectes com el reconeixement de la singularitat i un nou finançament.

