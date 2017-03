Un jove homosexual, el qual ha preferit no desvetllar la seva identitat, ha relatat a El Periódico com va estar a punt de perdre la vida a l’estació de Renfe a Sitges, ara fa un any. Segons les declaracions recollides pel citat mitjà, el conflicte començava en un bar del municipi quan l’agredit i uns amics haurien estat assetjats per un altre grup de joves.Més tard, el noi va optar pel tren per tornar en solitari cap a Barcelona i allà hauria estat agredit per un membre del mateix grup amb el qual discutia hores abans al bar. Uns testimonis presents a la zona asseguren que els agressors van tirar al jove a la via i un d’ells a darrera hora es va desentendre per pujar el cos abans de l’arribada del tren.Aquest cas es coneix unes setmanes més tard d’un altre denuncia per homofòbia al Carnaval de Sitges . Un jove gai de Barcelona afirma que va ser colpejat a un bar del carrer Primer de Maig.

