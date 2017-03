Quan el que compta per rebre una adjudicació es fer la oferta més baixa, junt amb repartir sobres a qui correspongui, passa el que passa. Els contructors avancen un pressupost irreal comptant que un cop adjudicada i engegada l'obra, podran passar com a sobrecàrrec coses que ja havían de ser part del contracte original.



Es una enganyifa colossal, on les empreses diuen que faran per 4 el que val 5, i la administració s'ho creu (amb o sense sobres), i després la empresa fa per guanyar 6. Per que els reis d'Orient no existeixen, i si una cosa costa 5, aleshores ha de valer 5, encara que per a l'administració n'hi hagi prou de mentir i dir que seran 4 mentre els sobres canvien de mans.



Per cert, els sobrecostos detectats no han estat només a La Sagrera, sino a tota la línia d'alta velocitat entre Barcelona i El Pertús.