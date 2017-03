Un informe del Tribunal de Comptes ha denunciat que en les obres de l'AVE a Barcelona, a la zona de La Sagrera, s'han detectat pagaments indeguts de 133 milions d'euros. En el text, de 127 pàgines i que va avançar El País , revela que s'han detectat preus inflats de fins al 18%, pagaments d'obres no realitzades, terminis incomplerts sense justificació fins a terminis que arriben a l'any i contractes menors adjudicats a dit.Actualment, dos jutjats de la capital catalana investiguen sobre possibles delictes de falsedat, malversació de fons públics i suborn, amb un total de 14 investigats. Anteriorment, una auditoria interna d'Adif ja va situar pagaments indeguts d'uns 84 milions d'euros , però ara el Tribunal de Comptes eleva aquesta xifra fins als 133,8 milions i posa de manifest "greus incidències" en l'execució de set contractes. Les obres de l'estació romanen aturades Per exemple, una de les actuacions analitzades és un contracte de construcció dels accessos a La Sagrera en què els auditors van observar com a l'abril del 2014 ja s'havien pagat, per endavant, 77 milions d'euros a la constructora i que l'obra tenia un valor de 58 milions d'euros, una anomalia que es va detectar en altres obres.La investigació judicial se centra a determinar si treballadors de les empreses que es van adjudicar els contractes licitats per Adif actuaven en connivència amb l'ens gestor d'infraestructures ferroviàries.Un altre dels elements que analitza l'informe és el sobrecost que van causar les nombroses ampliacions de projectes d'obra sobre aspectes que s'haurien d'haver previst en anunciar els contractes i que no es poden considerar que siguin situacions sobrevingudes. Els sobrecostos s'haurien camuflat modificant els projectes o amb obres complementàries que no s'havien justificat.L'informe del Tribunal de Comptes té en compte les al·legacions que va entregar Adif el passat 2 de febrer. A partir d'ara, està previst que el Congrés dels Diputats aprovi aquest informe i el derivi a la Fiscalia del Tribunal de Comptes i a l'Advocacia de l'Estat perquè es pronunciïn i, si és procedent, reclamin el retorn de les quantitats desviades.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)