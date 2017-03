Teatre Musical: «La Tempesta Shakespeare» a L'Atlàntida de Vic. Foto: Josep M. Montaner

El Consell de Ministres, tal com ja va avançar aquest diari , aprovarà aquest divendres la baixada de l'impost sobre el valor afegit (IVA) dels espectacles en directe de l'actual 21% al 10%, segons ha dit el president de Ciutadans, Albert Rivera, en una roda de premsa al Congrés dels Diputats. Això representa una rebaixa del conegut com l'IVA cultural que grava les entrades a teatres, espectacles, concerts, exposicions, o corrides de toros, entre d’altres. Finalment, el cinema quedarà fora d’aquesta reforma i mantindrà un tipus del 21% de l’IVA.Rivera ha afirmat que els pressupostos generals de 2017 preveuen aquesta baixada de l’IVA, que era una de les propostes acordades entre el Partit Popular i Ciutadans com a part del pacte d’investidura del president espanyol Mariano Rajoy. El govern estatal va apujar l’any 2012 l'IVA dels productes culturals del 8% al 21%, davant de l’oposició del sector.

Els toros es veuran beneficiats per la rebaixa de l'IVA cultural. Foto: Fórmula TV

