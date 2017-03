Aquest dijous, el Teatre Municipal de Girona s'ha tenyit de verd per acollir la gala de lliurament dels Premis Cactus, que promouen el talent en l'àmbit digital, de la comunicació i del màrqueting a les comarques gironines. Organitzats per l'associació Digitals Girona i el Club de Màrqueting de Girona, enguany han arribat a la tercera edició consolidant-se com als premis de referència del seu àmbit a la demarcació.



Una taula rodona i música per començar la gala



Jordi Pi, productor executiu de mitjans digitals de la CCMA, va moderar una taula rodona amb la periodista Xantal Llavina, el guionista Oriol Jara i el creatiu Enric Nel·lo per parlar sobre com afecta la transformació digitals als diferents agents de la indústria.



El contingut específic de marca inclòs en els propis programes, la necessitat de tenir presència a les xarxes socials i els avantatges i inconvenients van ser alguns dels temes tractats, amb la sensació general que hi ha molt camí per recórrer i que tots els agents han d'aprendre, descobrir i aprofitar les oportunitats sent conscients dels perills que té per la imatge de les marques un pas en fals en una societat hiperconnectada.



Després de la taula rodona, dues integrants del grup The Crab Apples, de Santa Eulàlia de Ronçana, van oferir un tastet de les peces del seu nou disc, en una formació amb només veu i guitarra elèctrica, per després convidar tots els assistents al concert que faran a la sala Sidecar de Barcelona aquest dissabte.



Tots els guardonats dels Premis Cactus d'enguany



Finalment es van lliurar els diferents premis, en forma de cactus i cadascun modificat per un artista diferent que va pujar a l'escenari, juntament amb altres personalitats, per fer-ne entrega als guanyadors de cada categoria.



- En la categoria de millor web, el premi va ser per BeNegre.cat, realitzada per Artic Studio.

- En la categoria de millor app, el premi va recaure en Zonetacts.

- El millor comerç electrònic va ser el de Dormitum.

- La categoria millor innovació de producte la va guanyar Suppacaps.

- El premi a la millor campanya de comunicació va ser per Temporada alta: l'illa del plaer, de Bitò.

- La millor campanya de màrqueting ha estat Velencoco, pel Rocambolesc, realitzada per Umami Video.

- El premi al millor influencer atorgat per votació popular va ser per Con Luz y Color.

- El premi a la millor campanya de màrqueting social, dut a terme amb ONGs, de nova creació i l'únic amb dotació econòmica, de 3.000 euros, va ser per la campanya Regala Memòria, d'Undatia Comunicació per la Fundació ACE contra l'Alzheimer.



- El premi Cactus Honorífic va ser pel publicista Toni Segarra.

- El Gran Premi del Jurat va ser per Vino Afortunado, amb la campanya a internet a càrrec de Carles Almagro

