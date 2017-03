Macrooperació de l’Agència Tributària contra el frau en prostíbuls https://t.co/HH8ux3OOeJ @RebecaCarranco — El País Cat (@elpaiscat) 30 de març de 2017

L'Agència Tributària ha activat aquesta matinada un operatiu a tot l'Estat contra el frau a prostíbuls, segons informa el diari El País . Els inspectors, acompanyats de policies, han entrat a diversos locals de cites per revisar el diner en efectiu que hi havia i, especialment, els terminals de cobrament amb targeta (TPV). A Catalunya, s'han registrat una quinzena de bordells a Barcelona, Girona i Tarragona.De moment, només es tracta d'una actuació administrativa per intentar trobar possibles fraus a Hisenda. No es preveuen detinguts fins que no s'hagi analitzat tota la documentació.El punt de mira dels inspectors es concentra en les estafes que s'hagin pogut fer a alguns clients dels locals amb les targetes i en les operacions del negoci que no es declaren o que es facturen a través d'altres empreses.

