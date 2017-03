Francesc Homs ha arribat al Congrés amb els diputats del PDECat Foto: ACN

Francesc Homs es va reunir dijous amb el president Carles Puigdemont. Foto: Adrià Costa

El relleu de Francesc Homs com a cap de files del PDECat a Madrid és una de les qüestions més urgents que ha de resoldre la direcció de la formació, encapçalada per Marta Pascal i David Bonvehí. Segons fonts oficials, el relleu s'anunciarà la setmana vinent, tot i que la decisió "està presa". Els encarregats de triar el substitut d'Homs han estat Pascal i Bonvehí, segons l'entorn de la cúpula dels nacionalistes, però prefereixen esperar un temps prudencial per fer-lo públic. Homs es va veure forçat dimecres a deixar l'acta de diputat enmig del ple perquè el Suprem -que el va condemnar a tretze mesos d'inhabilitació- va enviar el Congrés l'execució de la sentència El canvi de cap de files a Madrid és una de les decisions més rellevants que hauran pres Pascal i Bonvehí des que lideren el PDECat. Segons diversos alts dirigents consultats -que van des de càrrecs electes a membres del Govern-, el més ben situat és Carles Campuzano, portaveu adjunt i amb una dilatada trajectòria al Congrés dels Diputats. "Seria l'opció més lògica", destaca un dels consultats. "Ara bé: em consta que no hi havia consens", ressalta un alt càrrec a. Campuzano forma part del sector més socialdemòcrata de la formació, juntament amb el conseller Josep Rull, Mercè Conesa, Damià Calvet o Ferran Falcó, entre d'altres quadres destacats. Ahir ja va intervenir com a portaveu en una sessió que va acabar amb el PDECat, ERC, els comuns i Podem marxant de l'hemicicle en protesta contra Ana Pastor, presidenta de la cambra Jordi Xuclà, que també havia aparegut en les travesses, es va descartar perquè els compromisos més enllà de la dinàmica parlamentària -és vicepresident de la Internacional Liberal- i no es podria dedicar del tot a la feina. "Posaria la mà al foc pel nomenament de Campuzano", ressalta una font parlamentària. L'entorn de la direcció, però, destaca que totes les "especulacions" que no surtin de Pascal i Bonvehí -amb la decisió ja presa- són "especulacions". En aquest context també han anat apareixent els noms de Ferran Bel, a qui alguns dirigents consultats atribueixen "haver-se postulat", i de Lourdes Ciuró, que segons fonts de la direcció del PDECat no té opcions.Míriam Nogueras, que va ser un dels fitxatges estrella de les campanyes del 20-D i del 26-J -va ser número quatre per Barcelona com a independent, i després es va associar al PDECat-, tampoc té opcions. El seu nom és ben valorat en determinats sectors del partit, però en converses privades d'alts dirigents se l'ha descartat per la "manca d'experiència legislativa". Nogueras, a banda, és una de les que la direcció sosté que va votar en contra de la proposta per establir excepcions al règim d'incompatibilitats. Una votació que es va resoldre per només dos vots i que va suposar un revés per a Pascal.El ja ex-cap de files del PDECat a Madrid, com ha repetit des que la Fiscalia li va demanar nou anys d'inhabilitació per la seva participació en la consulta del 2014, ha assegurat que no vol deixar la política. S'ha vist obligat a deixar de ser diputat, però no deixarà la vida pública. Dimarts vinent a la tarda, per exemple, farà un acte titulat Del 9-N al referèndum al Col·legi de Periodistes. Hi desgranarà les lliçons que es poden extreure de la jornada de participació de cara a la consulta vinculant que preparen Carles Puigdemont i Oriol Junqueras amb la vista posada al setembre.Una de les possibilitats que no es poden descartar, segons diversos dirigents consultats, és que Homs passi a ocupar algun càrrec -previsiblement extern, si fos el cas- relacionat amb el Govern i amb el procés sobiranista. L'executiu de Puigdemont compta amb l'experiència de tots els condemnats pel 9-N, i ha encarregat a Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau fer pedagogia dins i fora del país al mateix temps que denuncien la judicialització de l'Estat. La CUP, però, no vol que Mas representi "internacionalment" el procés, com li va dir dimecres en persona al Parlament La persona que substitueixi Homs, en tot cas, tindrà el repte de fer-se un lloc des del grup mixt, on el PDECat habita des de l'estiu. La formació espera poder marcar més perfil en un moment clau per al procés, i la idea és ressaltar en tot moment que els nacionalistes són els qui realment estan "asseguts a la taula de diàleg". Mariano Rajoy, de moment, s'ho mira des de la distància.

