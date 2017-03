La Torre Eiffel de París està de celebració. L'estructura va començar a construir-se l'any 1887 i van participar-hi 250 obrers. La inauguració es va fer el 31 de març de 1889, avui fa 128 anys, i es va obrir al públic el 6 de maig d'aquell mateix any. Aquestes són les cinc anècdotes sobre el popular monument que potser no sabíeu:

Va ser l'estructura més alta construïda per l'home durant 41 anys, amb 300 metres, fins que l'any 1930 es va construir l' edifici Chrysler , de 319 metres, que li va robar el títol. Tot i així, l'antena que es va col·locar més tard a la torre fa que avui tingui 324 metres d'altura.Segons la seva pàgina oficial , també és un dels monuments més visitats del món. De mitjana, uns 7 milions de persones visiten la Torre Eiffel cada any, i uns 250 milions ho han fet des de la seva obertura.El nom de la torre es deu al propietari de l'empresa que es va encarregar del projecte, l'enginyer i especialista en estructures metàl·liques, Gustave Eiffel , que ja era conegut per haver estat l'autor del disseny de diversos ponts per la xarxa francesa de ferrocarrils.Al principi, estava previst que la torre s'aixequés en dotze mesos de feina, però va fer falta el doble de temps. La construcció es va prolongar des del 28 de gener de 1887 fins el març de 1889.La torre es va inaugurar en el marc de l'Exposició Universal de 1889 de París, que commemorava el centenari de la Revolució Francesa. Aquest vídeo mostra imatges de l'Exposició Universal de 1900, que també es va celebrar a la capital francesa.Malgrat que actualment és un dels símbols de la ciutat més apreciats pels parisencs, no sempre ha estat així. De fet, la seva construcció va aixecar crítiques entre part del públic, que ho veien com una cosa "lletja" i "massa gran", d'acord amb les cròniques de l'època.La intenció inicial era desmuntar la torre després de l'exposició. Tot i així, l'èxit que va tenir el monument entre el públic de la fira i la perícia del seu inventor en els anys següents, per reciclar la torre com enclavament on desenvolupar experiments científics, va salvar l'estructura de ser desmuntada.Les lleis de propietat intel·lectual dels països de la Unió Europea (UE) prohibeixen la difusió de fotografies d'edificis públics. "Si fas una fotografia de l'Atomium i la poses al Facebook, comets una infracció dels drets d'autor", assegura l'especialista europeu Dimitar Dimitrov, en una entrevista concedida al diari digital EU Observer La Torre Eiffel és un dels monuments afectats. D'aquesta obra es poden difondre imatges de dia, però no de nit. Això passa perquè els drets d'autor de la construcció ja no estan vigents, però les seves diferents il·luminacions sí que estan subjectes a drets d'autor i drets de marca.Aquests drets pertanyen a la Societé de Exploitation de la Tour Eiffel (SETE) , a qui s'ha de demanar permís prèviament.

