La Mostra de cinema Llatinoamericà de Catalunya es celebra a Lleida des de 1995 Foto: Oriol Llauradó

Monacàlia, La Fira de l'Abat de Navarcles Foto: Àlex Gómez

Catalunya s'omple cada cap de setmana d'un ventall molt divers d'activitats culturals i d'entreteniment. D'entre tota l'oferta, aquestes són les cinc propostes que us recomanem des de la redacció deper gaudir al màxim del temps de lleure, oci i cultura.Torelló. Del 31 de març a l’1 d’abrilTorelló acull, un any més, l'edició del Pescabirres, que començarà el vespre de divendres amb el Progressive Dinner, una ruta gastronòmica per diferents locals provant en cada un d'ells una tapa en maridatge amb una tria de cerveses artesanes. Al llarg de tot el dissabte, la Fira oferirà una extensa oferta per als amants de la cervesa i per al públic en general. En concret, hi seran presents 10 cerveseres artesanes (9 de catalanes i una de La Rioja), amb 30 tiradors d'una quarantena de tipus de cerveses diferents.Diferents espais de la ciutat de Lleida. Del 30 de març al 2 d’abrilLa ciutat de Lleida acull la 23a edició del festival internacional amb una oferta cinematogràfica d’alt nivell que recull algunes de les millors i més recents produccions llatinoamericanes que generalment no arriben als circuits comercials. La Mostra projecta un centenar de cintes procedents d’una dotzena de països diferents i és el marc d’un ampli ventall d’activitats paral·leles com ara exposicions fotogràfiques, concerts musicals, trobades culturals i presentacions de llibres, entre d'altres actes.Caseres. 2 d’abrilTocino és com s'anomena a la zona al porc, el gran protagonista de les taules catalanes al llarg de la història. I a Caseres també és el protagonista de la seva fira, on podrem gaudir de degustacions per esmorzar, per abans de dinar tot fent el vermut o durant tot el dia amb entrepans d'embotits a la brasa. La programació de la fira inclou degustacions gastronòmiques a més d’altres activitats com la mostra d’arts i oficis, una trobada comarcal de grups de jota, l’entrega del guardó "Tu sí, no" (tocino) o l’espectacle McKensy's, on un grup d'escocesos excèntrics esvaloten el carrer amb gaites i timbals.Igualada. Del 30 de març al 2 d’abrilAquest cap de setmana, qualsevol cantonada i racó d’Igualada s’omple amb espectacles per a nenes i nens, joves i per a tota la família. Seguint la línia de les darreres edicions, l'esdeveniment es divideix en quatre itineraris en funció del públic al qual es dirigeixen els espectacles. Com a novetat d’enguany, el festival posa el focus en qüestions poc habituals o tabú en les obres per a tots els públics amb temàtiques com la guerra, la por o la identitat sexual, tal i com va explicar el director artístic de la Mostra, Pep Farrés . Teatre, titelles, màgia, circ i animació pels carrers, places i teatres del nucli antic, conformen un certamen excepcional que no us podeu perdre.Bages. De l’1 al 2 d’abrilNavarcles recorda un any més el que el monestir de Sant Benet de Bages ha representat per als navarclins des del segle X. Durant els dos dies es viuran representacions teatrals com No volem dependre de Sant Benet, quan en el segle XIX, Navarcles va decidir que volia dependre de la Corona i no del monestir. La gastronomia també hi tindrà un lloc destacat amb l'espai gastronòmic, el refetor del monestir, la taverna i el celler monacal, així com una rostida gegant del porc. A part, hi haurà mostra de feines d'abans o el campament medieval, amb explicacions sobre les unces, lliures, pams, quarteres i jornals per aprendre a mesurar les coses en temps dels monjos.