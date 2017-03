Francesc Homs ja té relleu al capdavant dels diputats del PDECat a Madrid com a portaveu al Congrés. Serà Carles Campuzano (Vilanova i la Geltrú, 1964) qui agafi les regnes de la formació al Congrés, segons ha comunicat aquest divendres a la tarda la formació. El nom de Campuzano ha estat triat per la direcció executiva que encapçalen Marta Pascal i David Bonvehí, segons fonts oficials, el nom de Campuzano ja estava tancat des que Homs va rebre l'ordre, per part del Congrés, de deixar el seu escó arran de la inhabilitació pel 9-N Per evitar tensions internes, i després que es postulessin alguns dels diputats actuals, la direcció ha creat una nova figura, que recaurà en Jordi Xuclà, senador entre el 2000 i el 2004 i des d'aleshores diputat per Girona a la cambra baixa. Xuclà serà el coordinador dels 8 diputats i els 4 senadors demòcrates a Madrid. Uns i altres estan al grup mixt després de les eleccions del 26-J. El comunicat del PDECat fa referència al "tàndem Campuzano-Xuclà". Al seu torn, Ferran Bel exercirà de portaveu en qüestions econòmiques mentre que a Lourdes Ciuró i Míriam Nogueras se'ls reserva un paper de projecció de la formació fora de la cambra baixa: el partit vol que despleguin el discurs metropolità del PDECat.La coordinadora general, Marta Pascal, s'ha reunit aquest divendres amb els diputats nacionalistes i els ha traslladat la decisió presa amb David Bonvehí, prèviament comunicada a Artur Mas, Neus Munté i el mateix Francesc Homs, a banda de Josep Lluís Cleries, cap de files al Senat. A la cita només hi ha faltat Toni Postius, per compromisos de partit. El PDECat pretén aprofitar els pròxims mesos al Congrés per marcar perfil ideològic, una possibilitat que resulta més complicada al Parlament, pel format de coalició que implica la fórmula de Junts pel Sí.Campuzano va arribar per primera vegada a Madrid l'any 1996, amb Joaquim Molins com a cap de files de CiU, i ha ocupat l'escó ininterrompudament fins aquesta legislatura. En les dues últimes eleccions ha estat el número dos de l'exconseller de la Presidència, que durant 13 mesos haurà d'estar apartat dels càrrecs públics. Homs té previst recórrer al Tribunal Constitucional (TC) i, després, al Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg (TEDH).El nou portaveu del PDECat a Madrid forma part del sector més socialdemòcrata de la formació, integrat per dirigents com Josep Rull, Mercè Conesa, Damià Calvet o Ferran Falcó. El seu nom va sonar com a possible candidat a la secretaria general de CDC en els mesos previs al congrés de refundació, però finalment no va fer el pas. En els seus anys al Congrés s'ha especialitzat en temàtiques socials –tercer sector, pensions, ocupació– i una de les seves grans fites va ser participar en la derogació del servei militar obligatori.La tria de Campuzano ha estat la primera gran decisió que ha pres la direcció del PDECat en clau de Congrés dels Diputats. No han faltat les travesses internes, que han postulat noms com el de Míriam Nogueras –que va entrar com a independent a la llista de CDC i ara és associada a les noves sigles– o bé el de Lourdes Ciuró, però finalment ha pesat més l'experiència de Campuzano i la de Xuclà. No s'ha volgut fer públic abans el nom del relleu, segons fonts oficials, per "respecte" al paper d'Homs.La situació del PDEcat a Madrid no és senzilla en la mesura que no té grup propi i habita al mixt tant al Congrés com al Senat. Campuzano tindrà el repte de donar visibilitat a la formació en la recta final del procés independentista.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)