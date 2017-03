Martin Schulz amb la seva princpal rival, Angela Merkel. Foto: Europa Press

La CDU de la cancellera alemanya Angela Merkel ha guanyat clarament les eleccions regionals a Saarland amb un 40% dels vots, segons els sondejos a peu d'urna difosos per la televisió pública Zfd. El Partit Socialdemòcrata només ha aconseguit un 30%, una xifra molt per sota del que pronosticaven les enquestes des que Martin Schulz va assumir el lideratge del partit.L'Esquerra de Lafontaine ha quedat en tercera posició, amb un 13% dels vots, una dada que allunya l'SPD d'una hipotètica aliança amb aquest partit com a alternativa a una gran coalició (cristiano-demòcrates- socialdemòcrates) liderada per la CDU. La formació d'ultradreta Alternativa per a Alemanya (AfD) ha obtingut un 6% i té, per tant, accés a una altra cambra regional. Per contra, els verds es queden fora de la nova cambra després d'aconseguir un 4,5% - el llindar mínim per adquirir escons és del 5%-.Els comicis de Saarland són la primera prova de foc de l'any electoral a Alemanya, que d'aquí a sis mesos, el pròxim 24 de setembre, celebra les generals. De moment la CDU es manté en primera posició i augmenta un 5% els vots respecte dels últims comicis. L'SDP, en canvi, assoleix els mateixos resultats que el 2012.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)