RTVE ha demanat disculpes als espectadors que s'hagin sentit ofesos per la retransmissió de l'actuació en la Gala Drag Queen de Las Palmas de Gran Canaria en la qual el guanyador apareixia caracteritzat com la Mare de Déu i Crist crucificat. Així mateix, ha defensat la retirada del contingut de la pàgina web "atès que podia ferir la sensibilitat d'un ampli sector de la societat".En aquest sentit, el director de La2, Juan Manuel Hidalgo, ha indicat que el senyal de l'esdeveniment venia des de la televisió canària i que TVE es va limitar a difondre-la a la resta de l'Estat. A més, ha afegit que la cadena pública no tenia informació sobre els continguts de la gala, només de l'ordre d'aparició de les actuacions.Respecte a les queixes per la retirada de l'actuació del portal web, el director de RTVE Digital, Alejandro Vega, ha subratllat que van prendre aquesta decisió atenent al manual d'estil de TVE. El document assenyala que RTVE ha de vetllar pel "respecte, igualtat i imparcialitat a totes les creences i pràctiques religioses".Així mateix, Vega ha recordat que no és el primer cas en el qual es retira un contingut de la web per aquest motiu: l'agost de 2015 es va despublicar un programa de RNE que ofenia la comunitat jueva.Per la seva banda, el defensor de l'Espectador, Ángel Nodal, ha sol·licitat que es reconsideri la decisió de retirar el contingut de del web ja que, "segons la Fiscalia de Las Palmas, que ha arxivat una denúncia presentada contra l'actuació, no s'aprecia una voluntat d'ofendre a una religió, sinó una crítica àcida, encofurnada, en un context de carnestoltes" i que, "com també recull el manual d'estil de RTVE, l'aconfesionalitat de l'Estat, consagrada en la Constitució de 1978, és el marc en el qual els mitjans públics de RTVE han d'ajustar la seva feina respecte de tota confessió religiosa".

