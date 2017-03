L'ovella Nadia morta. Foto: Santuari Gaia

Animalistes convocats pel Santuari Gaia de Camprodon s'han manifestat aquest diumenge al municipi per denunciar que un gos d'una colla de caçadors va matar una ovella que tenien al recinte. Va succeir dissabte passat quan el ca, que participava en una batuda del senglar a prop del recinte va passar per sota del pastor elèctric, va atacar-la al coll i la va matar.Des del refugi d'animals de granja denuncien que no és la primera vegada que aquests animals entren als seus terrenys i reclamen a l'Ajuntament que s'estableixi un recinte de seguretat al voltant on no es pugui caçar. A més a més, es queixen que aquesta activitat xoca plenament amb la tasca que fan de recuperar animals, com ja vénen denunciant des de fa un temps, perquè els trets dels caçadors fa que els animals visquin "aterrits"."Com venim denunciant des de fa molt temps, els caçadors estaven al voltant del santuari; de cop, totes les ovelles i cabres van fugir corrents atemorides i, quan ens vam adonar del que havia passat, ja era massa tard".Aquesta ovella la van rescatar el 22 de desembre passat a una granja de Lleida on estava en unes condiciones "pèssimes". "Vam voler donar-li un futur però aquest futur li han pres els caçadors, que no respecten el treball que fem des del santuari", afegeixen indignats, i continuen dient a l'escrit que han penjat a les xarxes socials: "Estem cansats que ningú protegeixi la feina que fem des del Santuari; estem cuidant i recuperant animals, una feina que haurien de fer les autoritats però que en canvi ho fem nosaltres sense cap tipus de suport i protecció".Els responsables del refugi recorden que no és la primera vegada que tenen problemes amb aquest col·lectiu. Fa uns mesos van denunciar que els caçadors sortien de cacera a tocar de la seva finca i que els trets atemorien els seus animals, impedint-los que recuperessin de nou la confiança en els éssers humans, un dels objectius del refugi. A més a més, van reclamar una solució a l'Ajuntament de Camprodon. El consistori, va recordar que la caça és una activitat que es ve fent molt abans que s'instal·lés el santuari a la zona i que no és competència municipal sinó de la Generalitat. Tot i això, es comprometien a reunir-se amb les parts per buscar una solució raonable i així ho van fer.Des del Santuari Gaia, però, afirmen que l'únic que s'ha aconseguit des de llavors és que els caçadors els informin per Whatsapp que estan a punt de fer una sortida a prop del seu recinte. Un gest, diuen, que "no els serveix de res ni els protegeix, com ha succeït amb l'assassinat de Nadia".

