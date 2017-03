Els graus de medicina, dret, economia i educació han estat alguns dels estudis que han despertat més interès entre els visitants del Saló de l'Ensenyament, que ha tancat portes aquest diumenge al migdia. Segons un comunicat de Fira de Barcelona, enguany ha incrementat la demanda d'informació sobre els nous estudis tecnològics i digitals com el "big data", les "smart cities", el disseny i l'animació de videojocs. Pel que fa a la Formació Professional, els cicles formatius industrials, la robòtica, la sanitat el comerç i en màrqueting han centrat la major part de les consultes dels joves.En aquesta 28a edició, que va començar el dimecres passat, hi ha passat unes 28.000 persones, un 7% més que l'any passat. Els serveis d'orientació han atès 12.000 persones als espais habilitats pel Departament d'Ensenyament, la Secretaria d'Universitats i Educaweb. Equips de professionals acreditats, formats per psicòlegs, pedagogs i psicopedagogs, han orientat els joves sobre els millors itineraris acadèmics segons els seus perfils i interessos. En total s'han fet una seixantena de visites guiades amb més de 500 estudiants participants; prop de 90 xerrades informatives i una desena de seminaris per a professors.La xerrada "Les professions en joc", que era una de les novetats d'enguany, ha tingut un gran èxit. La taula rodona, formada per professionals de diversos sectors que han debatut sobre el futur d'algunes feines, juntament amb els tallers i l'espai d'exploració de professions, han tingut una molt bona acollida entre els joves visitants, que han esgotat totes les places disponibles. Entre els mestres, mentrestant, ha despertat molt interès el "kit box", la caixa formada per guies, plantilles, propostes per treballar a l'aula i recursos d'orientació acadèmica. En total s'han recollit més de 200 sol·licituds d'aquest recurs.Tot i l'aprovació, l'estiu passat, d'una moció al Parlament que s'oposava a la presència de l'exèrcit en els espais educatius, les forces armades han tornat al Saló de l'Ensenyament i ho han fet en un estand de 100 metres quadrats, tres vegades més gran que el 2016. Enguany, segons el Ministeri de Defensa, hi ha passat uns 8.000 visitants que s'han pogut informar sobre l'oferta formativa i laboral dels seus tres exèrcits: armada, aire i terra.

