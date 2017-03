Évole:"Susana gobierna gracias a C's,se abstiene para q gobierne Rajoy y hasta Aguirre habla bien de ella.Qué CV para ser líder d izquierda" pic.twitter.com/7HIlVxanHS — Juan Miguel Garrido (@Juanmi_News) 26 de març de 2017

Susana Díaz ha anunciat formalment aquest diumenge la seva candidatura a la secretaria general del PSOE. Ho ha fet en un acte a Madrid envoltada de més de 6.000 militants i dels màxims dirigents del partit. "Sola no sóc capaç de fer-ho, necessito tota l'ajuda del partit, us demano ajuda perquè el PSOE torni a liderar un projecte que es faci càrrec d'Espanya" ha reclamat Díaz interrompuda pels aplaudiments dels milers de persones que han omplert el pavelló.La també secretària general del PSOE ha reivindicat un projecte que "porti a governar" i ha reclamat, així mateix, que es recuperi "la fraternitat" entre companys socialistes, començant per la carrera de les primàries.Poc després del seu discurs, Twitter s'ha omplert d'elogis i també de crítiques sobre la presidenta de la Junta d'Andalusia. Mentre uns han ressaltat la seva capacitat de lideratge, altres han titllat Díaz d'"hipòcrita" per haver-se mostrat pròxima a PP i Ciutadans. De fet, un dels vídeos més compartits aquest diumenge entre els detractors de la socialista, és el de l'entrevista de Jordi Évole a El Hormiguero. Allà, el periodista va definir la candidata a liderar el PSOE amb aquestes paraules: "La Susana governa gràcies a C's, s'absté perquè governi Rajoy i fins i tot Aguirre parla bé d'ella. Quin currículum per ser líder d'esquerra", va ironitzar el periodista.

