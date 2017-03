L'amfiteatre del Parc Catalunya de Sabadell ha tornat a vibrar amb el Holi, la festa de tradicions índies que serveix per donar la benvinguda a la primavera. Aquest diumenge, després d'un canvi d'hora que ens deixa dormir menys i d'una matinada de dissabte passada per aigua, milers de persones no s'han deixat perdre una cita que s'ha convertit des de fa uns anys en una de les festes Holi més multitudinàries del sud d'Europa. Amb tot, l'organització calcula que s'han superat els 10.000 participants de l'any passat. Entre ells hi havia Gabriel Rufián, que ha gaudit de la festa en família, tal com es pot veure al vídeo que ha publicat al seu Instagram.Després de tenir-ho tot apamat gràcies a l'assaig d'aquest dissabte, la cita ha arrencat amb coreografies inspirades en la tradició de l'Índia fins a les 12.30 hores, moment en què s'ha fet el llançament de pols de colors. El compte enrere ha donat pas a l'explosió de colors, que ha omplert tot l'aire al ritme de la música tradicional.Un dels punts febles ha estat aliè a l'organització, i és que, com cada any, arribar en cotxe s'ha convertit en una odissea que ha col·lapsat part de les vies que discorren al voltant del Parc Catalunya.