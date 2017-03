Les votacions s'allarguen una setmana Foto: Carles Fiter

El cartell de Sant Miquel de Balenyà Foto: Ajuntament de Seva

"Vol que el poble de Sant Miquel de Balenyà sigui un nou municipi de Catalunya?" és la pregunta que han començat a votar aquest diumenge els veïns de la zona per decidir si es volen independitzar de Seva o no. Aquest procés participatiu decideix si l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Sant Miquel de Balenyà es converteix en un nou municipi. Estan cridades a les urnes 1.058 persones empadronades a l'EMD majors de 16 anys.La jornada ha començat a les 9 del matí a la Sala Cultural el Teatre i s'allargarà fins a la setmana que ve, el 2 d'abril. Potser per aquest motiu, no hi ha hagut cues per anar a votar. Entre els votants ha destacat el sentiment de pertinença i d'identitat, més enllà de les qüestions tècniques i econòmiques. Així ho apuntaven a Osona.com, Serafina Escarrà i Isabel Izquierdo, dues senyores grans que estaven "molt contentes" de votar. "Fa molts anys que ho estem batallant i ara que tenim l'ocasió de votar, l'aprofitem" apuntava Isabel; mentre que Serafina remarcava que "potser no ho veurem, però almenys pel jovent que pugi".En aquest mateix sentit, Òscar Guàrdia, un jove de Sant Miquel, apuntava que "no és vinculant, però és important que tots hi participem". "Ja som EMD i d'avantatges econòmics i polítics en podem tenir relativament pocs; crec que és més un tema de sentiment i identitat, que fa molts anys que s'arrossega", explicava el jove. "Es vota amb el cap, però sobretot amb el cor", ha sentenciat.D'altra banda, una de les preocupacions que manifesten alguns veïns és la viabilitat econòmica del municipi, si el canvi, per exemple, implicaria un augment dels impostos. Tal com ha explicat Lluís Luengo, portaveu del Consell de Participació, és una qüestió que entomaria l'equip de govern que encapçalés el nou municipi. Actualment, l'EMD de Sant Miquel de Balenyà compta amb 5 regidors; sent municipi en tindria 9 i el cost podria augmentar, depenent de la decisió que prengués el nou ajuntament.Més enllà del resultat, tal com ha apuntat, Luengo, es vol "aconseguir un alt grau de participació" perquè la consulta tingui la màxima legitimitat. Per això, el període de votacions s'allarga una setmana. Aquells que no puguin votar, ho poden fer dimarts i dijous a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de 9 del matí a 7 de la tarda o dissabte i diumenge següents a la Sala Cultural el Teatre de 9 a 1 del migdia. Aquest mateix dia, 2 d'abril, es farà el recompte de vots i es farà públic el resultat de la consulta. "No ens fixem cap fita perquè la llei de consultes no ho marca", ha assenyalat Luengo, "tot i que apostem perquè sigui la més alta possible".En cas que guanyi el "sí", la tasca del Consell de Participació haurà finalitzat i serà l'equip de govern de l'EMD qui entomarà el resultat de la consulta i iniciarà el procés perquè arribi al Parlament de Catalunya. Aquesta serà l'encarregat d'acceptar la creació del nou municipi a través d'una llei. Si guanya el "no" s'haurà de continuar treballant com fins ara a través de l'EMD.Tal com explica Luengo, hi ha dues condicions que Sant Miquel de Balenyà no compleix per ser municipi, segons la llei de creació de nous municipis. La primera és que el municipi tingui més de 2.000 habitants; Sant Miquel en té uns 1.200. I l'altra és que hi hagi una distància mínima de 3 quilòmetres entre municipi i municipi, que Sant Miquel tampoc compleix. Tot i així, Luengo ha apuntat que hi ha antecedents com La Canonja (Tarragonès) i Medinyà (Gironès), on el Parlament va adaptar la llei que recollia la seva singularitat.Sant Miquel de Balenyà és una Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) des de fa dos anys . Històricament, el nucli de població va anar creixent i expandint-se al voltant de l'estació de tren de la línia Vic-Barcelona, actualment gaudeix d'un alt grau d'autonomia. Tot i això, li manquen competències importants en els àmbits de decisió com per exemple tots els procediments que fan referència al POUM, que es decideixen des de Seva, les inversions al territori o la gestió dels pressupostos.Una EMD és un tipus d'entitat territorial per sota de l'Ajuntament, en aquest cas el de Seva, que es regeix per una junta de veïns, al capdavant de la qual hi ha un president. Aquestes entitats tenen una certa autonomia i poden gestionar alguns temes que només afecten el seu àmbit territorial. Normalment, les EMD corresponen a antics municipis que d'aquesta manera recuperen una part de la seva autonomia perduda, o a nuclis de població de prou entitat dins de municipis extensos amb diverses localitats al seu interior.