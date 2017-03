El Partit Popular català ja té nou president i nova direcció, elegida ahir en el 14è congrés. Xavier García Albiol ha optat per una executiva amb deu vicesecretaris generals, una decisió que s'explica per la voluntat de reunir totes les faccions internes i afrontar la fase decisiva contra el procés amb un partit pacificat. S'acosten els congressos provincials i García Albiol vol evitar que s'escenifiquin tensions internes. Santi Rodríguez, nou secretari general, respon al perfil de treballador i dirigent per sobre de corrents interns.El nou líder dels populars catalans va pronunciar una frase durant la seva presentació com a candidat que no va passar desapercebuda i que va repetir: "Jo vull guanyar eleccions, no congressos ni congressets", tot fent una crida a no entretenir-se en batalles internes. L'afirmació tenia un punt d'irritació però el president del PP ha hagut de satisfer totes les famílies per aconseguir que el congrés transcorregués amb placidesa. Hi són les principals figures institucionals del PP català, com la ministra de Sanitat Dolors Montserrat, i el delegat del govern, Enric Millo. Albiol ha volgut, això sí, situar persones de la seva estricta confiança en posicions de relleu.En la nova executiva hi ha les persones en qui García Albiol més confia: aquells que van formar part del seu equip de govern quan era alcalde de Badalona. Són els més lleials, però també aquells a qui ha vist gestionar. Un d'ells és Albert Fernández Saltiveri, nou vicesecretari general d'organització, la persona que tindrà cura de l'aparell intern, una peça bàsica si vol estalviar-se molts maldecaps.També hi serà Elisa de Mata (responsable d'igualtat), que va ser responsable d'ensenyament i atenció a les persones grans a l'Ajuntament de Badalona. I l'històric Ramon Riera, que va ser el primer tinent d'alcalde i presidirà el comitè electoral, un lloc sensible. Riera i Albiol es coneixen de fa anys. Ahir, quan el nou president recordava que en les primeres campanyes municipals ell mateix havia de penjar els cartells amb la seva cara, un compromissari va explicar que qui li aguantava l'escala era Ramon Riera.Albiol va ser alcalde de Badalona. Ahir, recordant-ho, no va poder evitar les llàgrimes. Ahir hi va haver moltes llàgrimes al congrés del PP, però les d'Albiol eren sinceres. Badalona encara és una ferida oberta pel polític popular, que ha col·locat molts quadres emergents que s'han foguejat en eleccions locala. A l'executiva hi ha Núria Carreras, regidora a Monistrol, molt lleial a Albiol, Daniel Serrano, regidor de Cornellà, i diversos consellers de districte de Barcelon, com Elisabet Jiménez (Ciutat Vella), José Antonio Calleja (Sants-Montjuïc) i Javier Barreño (Nou Barris).Albiol ha estat generós amb les "tribus" en pugna. Segons alguns militants, en excés. Ho és la jove diputada Esperança Garcia (a comunicació), que havia sonat com a possible secretària general. El fernandisme ha aconseguit situar-hi la regidora de Barcelona Àngels Esteller (sectorials). Manuel Reyes, que va ser alcalde de Castelldefels, serà vicesecretari d'acció política, un lloc important. Reyes aspira a presidir el PP de Barcelona amb el suport d'Alberto Fernández. Però també serà vicesecretari l'actual president provincial Alberto Villagrasa (municipal), molt content ahir, i Antonio Gallego, que li dona suport.Alicia Sánchez-Camacho se'n va... però no del tot. Ha deixat la presidència del partit, però continua de diputada i membre de la mesa del Congrés. Albiol ha creat un càrrec per a ella, el de coordinadora d'acció parlamentària. Alberto Fernández, tot un "clàssic", també hi serà, com a coordinador de relacions institucionals.En la direcció conviuran quadres de nova fornada amb figures històriques. Una d'aquestes és Rafael Luna, diputat per Tarragona durant anys que va ser també secretari general. Luna ha entrat a l'executiva com a membre designat directament per Albiol. També en formarà part la que va ser delegada del govern espanyol a Catalunya, María de los Llanos de Luna.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)