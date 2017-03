El president del govern espanyol i del Partit Popular, Mariano Rajoy, ha clausurat el 14è congrés del PP català. Ha intervingut immediatament després que García Albiol i ha dit que "estem disposats a dialogar. Ho fem tots els dies". Sobre què? Sobre els problemes que afecten la gent. Però ha deixat clar que no pot arribar a un acord per veure "com podem violar conjuntament la llei". Ha assegurat que "no podem admetre la celebració d'un referèndum que no permet la nostra Constitució ni cap constitució escrita del món", per detallar que només ha vist el dret d'autodeterminació en les constitucions de l'antiga URSS, l'antiga Iugoslàvia i Etiòpia.Ha aprofitat per recordar la cimera de la UE d'ahir a Roma per escometre el sobiranisme, dient que precisament els líders europeus van apostar per reforçar la unitat, tot recordant els valors europeus: la pau, la democràcia, les llibertats, el benestar econòmic i l'estat de dret. Ha assegurat que la independència suposaria la sortida del projecte europeu, de la zona euro i del mercat comú.Les referències a la unitat, lligant Europa i Espanya, ha estat constant. Com també a l'estat de dret, que li ha servit per tornar amb una de les consignes del seu missatge: que no es pot separar la democràcia de la llei. Ha atacat els governants catalans perquè, segons ell, no obeeixen les decisions dels jutges i perquè "no es poden ignorar els advertiments dels lletrats del parlament ni del Consell de Garanties Estatutàries". "Tot això -ha afirmat- és anar contra l'estat de dret".Ha enunciat les cinc coses que vol per a Catalunya: seguir junts, que es compleixin les lleis, que les institucions estiguin al servei de tots els catalans, reconstruir la cohesió interna que, segons ell, el separatisme ha destruït, i una nova concòrdia que allunyi l'extremisme del centre de la política, en clara referència a la CUP.El líder de la dreta espanyola ha recordat -per si algú se n'havia oblidat- els valors que defensa el seu partit: "la unitat d'Espanya, la sobirania nacional, la igualtat dels espanyols, l'estat de dret, la democràcia, la llibertat i el benestar econòmic".Enfront del populisme que atribueix al "separatisme", Xavier García Albiol ha fet aquest diumenge el seu primer discurs com a president del PP català amb molt de populisme . Ha proclamat que el PP ha de saber ser el defensor de la gent oblidada pel Govern de la Generalitat i que el PP ha de ser "el partit dels oblidats". "Vull ser l'alcalde de la Catalunya oblidada", ha dit per seguir amb un seguit d'afirmacions retòriques: "Estar amb els oblidats és plantar cara, és dir que Oriol Junqueras és fill de Carod-Rovira i Artur Mas és fill de Jordi Pujol". Estar amb els oblidats, ha assegurat, és estar amb els autònoms, els qui estudien en barracons i els qui tenen problemes per sortir endavant.En un moment de la seva intervenció, s'ha adreçat a Carlos Carrizosa, de Ciutadans, i Núria Marín, alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat i membre del PSC, que eren presents representant els seus partits, dient que tenien diferències, però que havien de "perfeccionar la nostra unió" i que havien de fer un esforç per anar junts davant l'enemic comú, el separatisme."Som el partit que respecta qui pensa diferent de nosaltres", ha proclamat, per dir tot seguit que "farem oposició política amb contundència". "Apostem per reforçar l'Estat a Catalunya", ha assegurat. Ha afirmat que el partit surt d'aquest congrés més fort, més unit i amb les mateixes idees de sempre. Ha acusat el sobiranisme de no atendre els problemes dels ciutadans.

