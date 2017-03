La diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha assegurat aquest diumenge que el seu grup parlamentari "cercarà totes les maneres possibles perquè aquesta legislatura acabi" si no se celebra un referèndum sobre la independència de Catalunya com a molt tard el setembre del 2017. "Si ha de ser la segona quinzena de setembre i hi ha arguments, podem arribar a acceptar-ho, però el millor és que hi hagi una data definida" per a la seva convocatòria, ha apuntat en una entrevista al canal 3/24. Preguntada sobre el paper dels "comuns" en l'exigència de la consulta vinculant, ha valorat que "el dret a l'autodeterminació el tenen clar". "La sensació és que el miren més del que s'impliquen, però crec que quan arribi el moment hi seran", ha subratllat Reguant.Qui té clar que no farà costat al govern català, és l'executiu de Mariano Rajoy. De fet, la diputada de la CUP ha acusat l'Estat de "passar-se de frenada" amb les impugnacions i investigacions sobre qualsevol assumpte que pugui tenir a veure amb el procés.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)