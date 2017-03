El temporal de neu que ha afectat la demarcació de Lleida aquest dissabte ha afectat també una casa de colònies del municipi de Montoliu de Segarra (Segarra). Segons ha explicat l'alcalde, Vicenç Roig, al Suplement de Catalunya Ràdio , la casa ha quedat sense llum, per la qual cosa no s'ha pogut obrir la calefacció.Dins la casa s'hi trobaven 90 nens de quatre anys, que en paraules del propi batlle "han hagut de dormir per parelles i abraçats per combatre el fred". Roig ha indicat que l'estat dels menors és bo, si bé s'ha queixat del mal servei de la companyia Fecsa, que no ha resolt l'avaria que s'ha produït a les set del matí del dissabte. "No ens poden dir l'hora de solució", ha lamentat l'alcalde.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)