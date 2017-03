Dos camioners, de 28 anys i sense domicili conegut, van ser detinguts dijous pels Mossos d'Esquadra com a presumptes autors d'un delicte d'estafa bancària i falsificació. Els arrestats alteraven la banda magnètica de les targetes per fer pagaments en benzineres, peatges i establiments d'àrees de servei.Els agents van identificar els dos homes en un control de transport de mercaderies a l'altura del punt quilomètric 247, de l'AP-7, dins del terme municipal de Tarragona. En diferents parts de la cabina del camió es van localitzar 47 targetes amb diferent numeració, 37 de les quals tenien la banda magnètica doblada. A més, també van trobar tres dispositius de pagament de peatges, un lector de targetes, un ordinador portàtil i diferents factures de benzineres i establiments comercials.La investigació continua oberta per esbrinar la procedència de totes les targetes i el nombre total de pagaments irregulars realitzats. A més, també se'ls va denunciar administrativament per diferents infraccions en matèria de transports que poden comportar una sanció econòmica de 12.000 euros. Concretament, no duien el tacògraf homologat, dos dels discs diagrames no tenien les dades mínimes i per manca de documentació de certificats professionals.Els detinguts van passar divendres a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)