Els bombers han hagut de desallotjar preventivament una dotzena de persones aquesta matinada d'una parcel·la de Cabrera de Mar (el Maresme) arran d'un incendi. Els fets han passat poc abans de les quatre de la matinada a l'antic Camí del Mig de Cabrera. El foc s'ha declarat a prop de les barraques on viuen els desallotjats, que han resultat il·lesos. Les barraques no han quedat afectades per l'incendi, però s'ha cremat un mòdul prefabricat i diversos vehicles i motors que estaven a prop dels habitatges.

