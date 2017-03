Enfront el populisme que atribueix al "separatisme", Xavier García Albiol ha fet aquest diumenge el seu primer discurs com a president del PP català amb molt de populisme. Ha proclamat que el PP ha de saber ser el defensor de la gent oblidada pel Govern de la Generalitat i que el PP ha de ser "el partit dels oblidats". "Vull ser l'alcalde de la Catalunya oblidada", ha dit per seguir amb un seguit d'afirmacions retòriques: "Estar amb els oblidats és plantar cara, és dir que Oriol Junqueras és fill de Carod-Rovira i Artur Mas és fill de Jordi Pujol". Estar amb els oblidats, ha assegurat, és estar amb els autònoms, els qui estudien en barracons i els qui tenen problemes econòmics.En un moment de la seva intervenció, s'ha adreçat a Carlos Carrizosa, de Ciutadans, i Núria Marin, alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat i membre del PSC, que eren presents representant els seus partits, dient que tenien diferències, però que havien de "perfeccionar la nostra unió" i que havien de fer un esforç per anar junts davant l'enemic comú, el separatisme."Som el partit que respecta qui pensa diferent de nosaltres", ha proclamat, per dir tot seguit que "farem oposició política amb contundència". "Apostem per reforçar l'Estat a Catalunya", ha assegurat. Ha afirmat que el partit surt d'aquest congrés més fort, més unit i amb les mateixes idees de sempre. Ha acusat el sobiranisme de no atendre els problemes dels ciutadans.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)