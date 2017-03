Harta de tanta mentira y difamación. Hace más de 1año q BCN trabaja en un gran homenaje a víctimas Hipercor: https://t.co/1muK1KHLeI pic.twitter.com/Fam0DMTLIA — Ada Colau (@AdaColau) 25 de març de 2017

Ada Colau ha carregat contra les informacions publicades per dos mitjans de comunicació que l'acusen de negar-se a cedir un local municipal per a un homenatge a les víctimes de l'atemptat d'ETA a l'Hipercor de Barcelona.Mentre OkDiario, dirigit pel polèmic Eduardo Inda, titula la notícia amb el suposat rebuig de l'alcaldessa de cedir les instal·lacions, Libertad Digital va més enllà i encapçala així el text: "Colau dispara a la nuca de les víctimes de l'atemptat d'ETA a Hipercor".La líder de Barcelona en Comú ha denunciat a través de Twitter que està farta de les "mentides" i les "difamacions" d'alguns mitjans. Així mateix, ha volgut deixar clar que l'Ajuntament treballa des de fa un any en un "gran homenatge" a les 21 persones que van morir en l'atac de 1987.

