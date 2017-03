La nova unitat d'arítmies de l'hospital Trueta de Girona entrarà en servei a finals d'any i suposarà una inversió global d'uns 3 milions d'euros, entre les obres que calen per adequar un espai a la sisena planta i la compra dels aparells específics. La posada en marxa de la nova unitat permetrà tractar les arítmies i instal·lar desfibril·ladors automàtics des de Girona, evitant així que els pacients s'hagin de traslladar a Barcelona com fins ara. El nou cap del servei de cardiologia, el doctor Ramon Brugada, ha detallat que preveuen fer uns 200 estudis electrofisiològics i ablacions per radiofreqüència l'any i instal·lar una trentena de desfibril·ladors. "Quan parlem de salvar vides parlem de temps i, si podem tractar els pacients des de Girona, l'escurcem", ha afirmat Brugada.El servei de cardiologia del Trueta ha col·locat aquest any el primer Desfibril·lador Automàtic Implantable (DAI) i preveu instal·lar-ne una vintena al llarg del 2017. La implantació dels desfibril·ladors i el seguiment posterior és només l'embrió del que serà la futura unitat d'arítmies de l'hospital de referència de les comarques gironines.El perfil de pacients amb arítmies són joves d'entre 14 i 25 anys que pateixen palpitacions, persones que han patit un infart, pacients amb insuficiència cardíaca o persones amb malalties genètiques familiars que porten associades arítmies. "És una de les poques coses que curem en cardiologia perquè simplement introduïm un petit tub a través d'un catèter a la cama i hi apliquem escalfor o també fred, si és una crioablació", ha ressaltat Brugada.La nova unitat se situarà a la sisena planta, al costat de la unitat d'hemodinàmica i on actualment s'hi fan procediments no invasius com ecocardiografia, proves d'esforç o electrocardiogrames. Segons ha detallat Brugada, aquestes instal·lacions es traslladaran a la setena planta per deixar lloc per a la unitat d'arítmia. "Tindrem una zona de recuperació del pacient que serà comú per a la nova unitat i per a hemodinàmica", ha afirmat.Durant el primer any de funcionament de la unitat, preveuen fer 200 ablacions cardíaques i instal·lar 30 desfibril·ladors. Això se sumarà a la feina que ja fa el servei de cardiologia actualment, com la implantació de 700 marcapassos anuals. Brugada ha explicat que, per començar a caminar, contractaran un especialista en tractar arítmies i no descarten ampliar la plantilla més endavant per arribar a fer 350 estudis i implantar 100 desfibril·ladors l'any.Ramon Brugada reivindica que la nova unitat és important per a la "consolidació" del servei de cardiologia del Trueta i per donar la millor atenció possible als pacients de les comarques gironines. "Quan parlem de salvar vides parlem de temps i, si podem tractar els pacients des de Girona, l'escurcem", ha afirmat.El cap del servei de cardiologia destaca que la unitat d'arítmies al Trueta complementa els tractaments que es poden oferir des de l'hospital, que ja compta amb hemodinàmica intervencionista les 24 hores per desobstruir artèries als pacients que pateixen un infart i amb cirurgia cardíaca. "El Trueta ha de poder oferir tots els serveis de la cardiologia avançada excepte coses tan específiques com els trasplantaments de cor, que es poden continuar fent des de Barcelona", ha conclòs.

