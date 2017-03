Y hemos pensado que la mejor manera de luchar contra ella es investir al partido más corrupto de Occidente! Bravo coherencia, Albert!! https://t.co/1bgfFX7o5y — Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) 25 de març de 2017

Albert Rivera va presumir aquest dissabte a través de Twitter de dirigir el partit que està "liderant" la lluita contra la corrupció a l'Estat. Per justificar la seva afirmació, el número 1 de Ciutadans va adjuntar una imatge amb 10 de les mesures proposades per la formació taronja per acabar amb aquesta xacra. "Dimissió immediata dels polítics imputats, eliminació dels aforaments, que els polítics investigats no puguin formar part de les llistes electorals, prohibició dels indults i transparència total" són alguns dels punts que defensa C's en el seu decàleg.Si bé hi va haver usuaris que van elogiar les iniciatives de Rivera, també n'hi va haver d'altres que el van titllar d'"incoherent". Un d'ells va ser Xavier Sala-i-Martin. Poc després que el líder de la formació taronja publiqués la piulada, l'economista el va replicar amb ironia: "Hem pensat que la millor manera de lluitar contra la corrupció és investir al partit més corrupte d'occident. Bravo coherència, Albert", va escriure al seu perfil. A hores d'ara la piulada acumula més de 200 comparticions.

