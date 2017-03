El Gurri al seu pas per Les Masies de Roda Foto: Josep M. Costa



El Ges al seu pas per Torelló Foto: Josep M. Costa

El riu Ter al seu pas per Roda de Ter Foto: Josep M. Costa





El riu Ter al seu pas per Torelló Foto: Josep M. Costa



Nevada a Bellmunt Foto: Josep M. Costa



Nevada a Bellmunt Foto: Josep M. Costa

Neu a Sant Agustí de Lluçanès Foto: Josep Martínez Castro



Neu a Sant Agustí de Lluçanès Foto: Josep Martínez Castro

Neu a Sant Boi de Lluçanès Foto: Josep Martínez Castro

Neu a Sant Boi de Lluçanès Foto: Josep Martínez Castro

VÍDEO El Ter es desborda a causa de les precipitacions de les últimes hores https://t.co/medxnnEJNJ pic.twitter.com/xTGAyVHefg — NacióDigital (@naciodigital) 25 de març de 2017

El riu Ter està desbordat Foto: Adrià Costa



El riu Ter desbordat Foto: Adrià Costa

El riu Ter desbordat Foto: Adrià Costa

El temporal primaveral que ha afectat part de la geografia està deixant imatges força impactants. Aquest matí Catalunya, i Osona en concret, s'ha despertat amb alguns paisatges emblanquinats per la neu, com Sant Agustí i Sant Boi de Lluçanès, i d'altres on la pluja ha fet pujar el cabal del riu, com és el cas del Ter i del Ges, al seu pas per Manlleu i Torelló.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)