Barcelona se suma a La Hora del Planeta y apaga luces contra el cambio climático. #LaHoraDelPlaneta pic.twitter.com/4VWcil0XLN — TaxiPrideBarcelona (@TPBcn) March 19, 2016

La Seu Vella de #Lleida ara, a les fosques entre les 20.30 i 21.30 h. en el dia que es celebra "l´Hora del Planeta" pic.twitter.com/dUcAHzgEom — Manel Tahull (@maneltahull) March 19, 2016

Més d'una setantena de municipis catalans s'han sumat aquest dissabte al vespre a l'Hora del Planeta apagant els llums dels seus edificis més característics entre dos quarts de nou i dos quarts de deu del vespre. Aquesta és una iniciativa que des de fa onze anys impulsa l'ONG World Wildlife Fund (WWF) arreu del món per conscienciar de la importància de l'estalvi energètic i alertar dels efectes del canvi climàtic.A la ciutat de Barcelona espais emblemàtics com la Sagrada Família, la Font Màgica o la façana de l'Ajuntament s'han quedat a les fosques. A Lleida s'han apagat els llums d'alguns dels edificis més emblemàtics i els ponts i passarel·les. Els ciutadans també s'han pogut sumar a aquesta acció des de casa amb mesures com apagar tots els llums o no estar connectats a internet.

