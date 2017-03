Feia un any i mig que no tocaven a Catalunya, i es notava que hi havia ganes. Txarango ha fet bullir el cor del Barri Vell amb un concert des de la teulada de l’Oficina de la Rambla, símbol inequívoc que arrenca l’Strenes. És marca de la casa inaugurar el festival amb una actuació sorpresa i anunciant hores abans l’artista convidat. Unes 10.000 persones han deixat petit el Pont de Pedra i la Rambla, en la inauguració més multitudinària.

Txarango actuant al concert inaugural del Festival Strenes Foto: ACN Però no és l’únic tret diferencial. Si per una altra cosa es caracteritzen és pel seu compromís social. Una mostra: el grup del Ripollès donarà la meitat dels beneficis del seu darrer àlbum a diferents causes socials. Per això no sorprèn que avui hagin aprofitat que eren els protagonistes de l’arrencada de l’Strenes per llençar alguns missatges reivindicatius.

Un dels plats forts de cada edició de l’ Strenes és el seu concert inaugural. Mai anuncien el nom dels protagonistes, fins 24 h abans del concert. Love of Lesbian i Sopa de Cabra van ser els convidats sorpresa de les dues darreres edicions. Aquest any corrien rumors per la ciutat que podia ser Txarango i més quan el festival va emetre un vídeo que confirmava moltes sospites.I l’expectació que hi havia a la ciutat ja es feia palesa una hora abans del concert, quan començaven a apropar-se a l’Oficina de Turisme els fans més incondicionals de Txarango. I quan faltaven 30 minuts per començar, ja costava de caminar per la Rambla i el Pont de Pedra, que esperava impacient el concert dels del Ripollès.El director del festival, Xevi Pascual i l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas han donat el tret de sortida al festival i han donat pas al grup de Sant Joan de les Abadesses, davant un públic entregat que no ha parat de cantar i ballar al llarg dels 40 minuts que ha durat el concert.Vine’m a buscar, vine a robar-me l’aire... han estat els primers acords que ha cantat Alguer Miquel de la cançó 'Una lluna a l’aigua” que forma part del seu darrer treball “El cor de la terra”.El grup del Ripollès ha ofert un petit tast d’algunes de les cançons del seu darrer disc com ‘Somriurem’, ‘Quan calla la ciutat’ o ‘Som foc’- , entrellaçades amb clàssics del seu repertori com ‘El meu poble’, ‘La vuelta al mundo’ o ‘Músic de carrer’ que han cantat de principi a fi els milers de gironins que han deixat petit un dels racons més emblemàtics del Barri vell.I és que un dels trets diferencials de Txarango és que són capaços de fer moure a un públic de totes les edats i procedències, que difícilment compartirien pista de ball amb un altre grup. I el públic que han aplegat avui n’era una mostra: joves adolescents emocionades, famílies amb cotxets o avis acompanyant els nets.`Benvingut punk’ ha posat punt i final a un concert que marca l’inici d’un Strenes, que arriba amb els millors registres de vendes d’entrades. El d’avui és el primer d’una quarantena d’actuacions que fins al 25 de març es faran a diferents espais de Girona.

"Aquest any, tenim pràcticament totes les estrenes musicals dels artistes del país" ressaltava el director de l’Strenes, Xavi Pascual a NacióDigital. I és que el cartell d’aquesta edició compta amb els noms més destacats del panorama musical català com Els Amics de les Arts, Mishima, ZOO, Blaumut o Joan Miquel Oliver.

A més enguany inaugura una secció internacional amb la mexicana Julieta Venegas. I comptarà amb una actuació conjunta de Fermín Muguruza i Chalart 58 o celebrarà els 20 anys del disc Toxic Sons de Dr. Calypso en un concert gratuït a la plaça Catalunya.Paco Ibañez, Muchachito, Albert Pla, Gossos, Miqui Puig,Cesc Freixas, Judit Nedderman o l’Orquestra Fireluche completen el cartell d’enguany. Molts dels concerts han exhaurit les entrades o estan a punt, però encara se’n poden adquirir a la seva web o a les taquilles de l’Auditori i el Teatre Municipal.

