Cristina Capdevila

A Catalunya hi ha més de mig milió de persones amb discapacitat que reclamen l'eliminació de les barreres en l'Any de l'Accessibilitat Universal | "No serveix de res que hi hagi ascensors si en arribar a l’andana, el metro o el tren no queda a la mateixa altura que el terra", reclama Lorena Blanco, membre d'Amputats Sant Jordi