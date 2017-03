PERCENTATGE D'IMMIGRANTS O FILLS D'IMMIGRANTS, PER ESTATS

La xacra del racisme i la xenofòbia no han arribat a les institucions catalanes i espanyoles amb la virulència amb què ho han fet a altres racons d'Europa (cosa que no vol dir que no hi hagi partits al govern que apliquin polítiques xenòfobes o discriminatòries). Tot i això, el cert és que objectivament tampoc no tindrien massa motius per obtenir el suport de la població, suposant que el seu auge sigui proporcional a la percepció d'una arribada excessiva d'immigrants, malgrat que sovint es parli d'Espanya com d'un país amb molts població nouvinguda. Ben al contrari, l'Eurostat assenyala, amb dades del 2014, queAquest percentatge inclou aquells ciutadans nascuts fora de cadascun dels estats, ja siguin europeus o no, així com els fills d'immigrants. Hi ha algun cas exagerat com el de, tot i que també representen xifres molt altes (properes a un terç) a Estònia, Letònia, Suècia o França. Per contra, a Romania, Bulgària, Polònia o Eslovàquia quasi tots els habitants són nadius. L'estadística, però, no inclou dades de Dinamarca, Irlanda i els Països Baixos.Malgrat tot, Espanya sí que se situa per sobre de la mitjana si tan sols es tenen en compte els immigrants de primera generació, els quals representen el 15,4% de la població espanyola i l'11,8% de l'europea. De fet,, només superat per Suècia (14,5%), Xipre (11,6%), Àustria (11,5%) i el Regne Unit (11%).