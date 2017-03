El passeig de Gràcia s'ha despertat aquest dissabte al ritme de la música dels deu pianos de cua que el concurs Maria Canals i la Fundació Jesús Serra han instal·lat en llocs tan emblemàtics com la Casa Batlló o els jardinets de Gràcia. Els organitzadors temien per la pluja després de les abundants precipitacions que van caure la nit de divendres, però finalment ha sortit el sol i ciutadans i turistes han tingut l'oportunitat de tocar el piano al carrer. Es tracta d'una iniciativa que serveix per donar el tret de sortida a la 63a edició del concurs de música Maria Canals, que se celebrarà al Palau de la Música entre el 26 de març i el 7 d'abril, i que comptarà amb la presència de 81 joves pianistes de 31 nacionalitats.

Una noia toca el piano davant de la Casa Batlló al passeig de Gràcia de Barcelona Foto: ACN

Les melodies de pel·lícules tan famoses com Titanic, Amélie o La Bella i la Bèstia, clàssics de la música universal, sintonies de sèries de televisió com Joc de Trons o música clàssica. Els passejants d'una de les vies més turístiques de la ciutat han pogut escoltar aquest dissabte com persones anònimes, aficionats, alguns amb més talent que d'altres, han tocat algun dels deu pianos que el concurs Maria Canals i la Fundació Jesús Serra han instal·lat al passeig de Gràcia.Es tracta d'una iniciativa que ja fa cinc anys que se celebra a Barcelona i a Madrid, així com a dues ciutats més que van canviant cada edició. Els organitzadors expliquen que han vist de tot, des d'una núvia que sortia de l'església acabada de casar i que es va asseure a tocar, fins a un ciclista que va deixar la bicicleta per demostrar les seves habilitats com a pianista. Grups d'òpera i de flamenc o nens que semblen estrelles del piano, qualsevol pot asseure's i tocar. A la casa Batlló els turistes estaven encantats. Com a mínim estaven distrets mentre feien cua per entrar al monument.L'objectiu és apropar el piano i la música a la gent i que qualsevol pugui tocar un instrument que per a molts és "inaccessible". "Volem trencar barreres i que la gent vegi que això de la pràctica d'un instrument és una cosa que està a l'abast de qualsevol amb una mica d'esforç", ha explicat a l'ACN el director del concurs Maria Canals, Jordi Vivancos.Vivancos ha reconegut que tenien por que la pluja fos la protagonista del dia en lloc de la música, però ha opinat que "les notes que sortien dels pianos han contribuït que el sol acabés de sortir".

