Aquesta setmana, una vaca d'una explotació ramadera del Solsonès, a La Salada, al Cap del Pla, ha patit l'atac dels voltors, segons el seu propietari que n'ha penjat el video. Tal com ha explicat ael mateix propietari del ramat, Jordi Solé, van rebre l'avís de persones que passaven per la carretera a prop i van veure com els voltors es congregaven damunt una vaca.Immediatament, Solé va dirigir-se fins al lloc i, com es pot veure en el vídeo, els voltors fugen davant la presència humana. Malauradament, la vaca, que havia acabat de parir, ja era morta, però afortunadament, el vedell, uns metres més enllà, havia pogut sobreviure.Solé ha explicat que aquest és un problema massa freqüent pels qui tenen les vaques en pastures a la muntanya, i que no és un cas aïllat. Justament fa dues setmanes, els voltors li van atacar un altra vaca que estava parint, però van arribar a temps per foragitar les aus. Malauradament, l'any passat no va tenir tanta sort, i en un altre atac, van perdre la vaca i el vedell.Solé, que ha fet la denúncia corresponent als agents rurals, considera que caldria més regularització i control d'aquestes aus. No s'oposa a que hi hagi voltors a la natura, i creu que són unes aus molt boniques i majestuoses, però és necessari un equilibri entre la fauna salvatge i les explotacions agrícoles.

