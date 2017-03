📽 @InesArrimadas "Cataluña con un gobierno limpio, reformista y con un proyecto de futuro, será imparable" #STOPCorrupción pic.twitter.com/FTyIjQnHYM — Ciutadans (@CiutadansCs) March 25, 2017

La líder de Ciutadans (C's) a Catalunya, Inés Arrimadas, ha afirmat aquest dissabte que "els ideòlegs de 'l'Espanya ens roba' avui s'asseuen a la banqueta per robar als catalans". Arrimadas, que ha anunciat un decàleg de mesures per lluitar contra la corrupció en un acte al Museu d'Història de Barcelona, ha assegurat que per lluitar contra aquesta xacra "només fa falta voluntat política i Ciutadans en té de sobres", una cosa que, segons ella, no tenen ni el PP, ni el PSOE, ni Convergència. En al·lusió als convergents, la líder de C's ha dit que "han volgut utilitzar el nom de Catalunya i l'estelada per tapar tots els casos de corrupció".Arrimadas ha recordat que el seu partit ha passat de "tres diputats a liderar l'oposició" i s'ha proposat que el pas següent que han de fer a "Catalunya és governar". En aquest sentit, la líder de Ciutadans s'ha postulat com "l'alternativa" perquè Catalunya "torni a tenir un govern net i sense motxilles que no busqui la divisió" sinó que faci que els catalans "liderin les reformes de tota Espanya" i poder recuperar un "projecte de futur".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SócNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)