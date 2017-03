A Guissona hi havia un bon gruix de neu aquest matí Foto: @parramon



El nombre d'abonats de les comarques de Lleida que no tenen llum s'ha reduït cap a les nou del vespre d'aquest dissabte a 1.500. Amb tot, segons Endesa, encara hi ha uns 22 municipis afectats per avaries causades pel temporal de pluja i vent de les darreres hores. La majoria de poblacions afectades són de les comarques de les Garrigues i la Segarra. La companyia elèctrica ha informat que els operaris seguiran treballant durant la nit en els punts on es pugui fer amb seguretat.



Endesa ha informat que durant aquest dissabte ha instal·lat una desena de grups electrògens per poder restablir la llum a alguns dels clients afectats. A més, durant les hores de llum tres helicòpters han sobrevolat les comarques lleidatanes per detectar quines línies havien quedat afectades pel temporal de neu. I és que, segons la companyia elèctrica, moltes de les incidències han estat provocades pel gel que s'ha format a causa del fred en algunes línies elèctriques.



Cap a les set de la tarda hi havia uns 2.300 abonats sense subministrament elèctric. Una xifra que amb el pas de les hores s'ha anat reduint.

